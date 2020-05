Cora Muntean, carte despre ”dictatura Coronavirus”

Share



Cunoscuta și apreciata jurnalistă mureșeană Cora Muntean va publica, în viitorul apropiat, o carte de reportaje având ca subiect principal pandemia de COVID-19 și starea de urgență din capitala României.

Intitulată ”Bucureștiul sub dictatura Coronavirus”, cartea va vedea lumina tiparului în curând la Editura ”Mediafax”, înființată în urmă cu un an de Ion Cristoiu și Adrian Sârbu sub egida ”o editură dedicată textelor, nu profitului.”

Ion Cristoiu, despre reportaje: ”extraordinare”

Vestea despre realizarea editorială a jurnalistei Cora Muntean a fost dată luni, 18 mai, de jurnalistul Ion Cristoiu, în jurnalul online pe care îl ține pe canalul YouTube.

”Trebuie să trimit la editură prefața în sfârșit scrisă la cartea Corei Muntean. Ea scoate o carte din serialul publicat la noi de reportaje ”Prin Bucureștiul Urgisitului an 2020”. Deja e pe cale de apariție, de tipărire, la Mediafax. Ea a scris niște reportaje extraordinare și ca o premieră pentru România post-pandemică noi vom scoate această carte sub titlul ”Bucureștiul sub dictatura Coronavirus” – că într-adevăr a fost o dictatură”, a dezvăluit Ion Cristoiu.

Onestitate, pasiune și har pentru scris

Mutată din Târgu Mureș în capitală de trei ani și un pic, Cora Muntean face parte din categoria jurnaliștilor, din ce în ce mai puțini, care prin intermediul textelor pe care le scriu, incomode pentru unii și haioase pentru alții, transmit cititorilor ceea ce văd, simt și gândesc, cu onestitate, pasiune și mult har.

”La îndemnul și cu susținerea maestrului Ion Cristoiu, mentorul meu, am decis, la începutul lunii aprilie, să merg prin București – pentru că în alt loc nu aveam cum – și să scriu despre cum trăiesc oamenii pe vremea pandemiei. Reportajele au apărut pe cristoiublog, dar, din start, ideea a fost de carte. A fost o experiență unică, fiecare zi a fost altfel. Cartea este gata și apare, în curând, la Editura Mediafax. Sigur, mi-aș dori mult să facem o lansare și în Târgu Mureș, probabil când vom avea voie să ne strângem mai mulți oameni”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Cora Muntean, pe care o felicităm atât pentru idee cât și pentru concretizarea acesteia într-o carte pe care suntem convinși că fiecare consumator de presă de calitate își va dori să o aibă în biblioteca sa.

Alex TOTH