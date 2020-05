FOTO: Ferma Graffi din Filea, tinerețe, hărnicie și pasiune pentru agricultură

Share



Deși veche de când lumea, activitatea de creștere a animalelor continuă să prezinte interes pentru oamenii aflați la baza muntelui, locul propice pentru o astfel de muncă. Chiar dacă e una grea, munca rânduită cum trebuie este una aducătoare de satisfacții și împliniri. Dacă mai punem la socoteală și elanul tinereții, ajungem pe meleagurile localității Filea, comuna Deda, la Claudiu Graffi, unul din crescătorii de animale din noul val, unul bine reprezentat la nivelul comunei Deda.

„Această pasiune a creșterii animalelor vine din moș strămoși. Familia noastră a avut în permanență animale. A slujit această nobilă muncă bunicul, tata, după care a urmat o mică pauză. În 2012, când am intrat și eu în această activitate, aveam un efectiv de 60 de oi. În prezent avem 500 de oi și 200 de capre, la ferma de la Filea situată pe Mănăstire, cum îi spun localnicii. Ca și suprafață de pășunat, avem 25 de hectare, teren în proprietate și 150 de hectare, suprafață de teren concesionată, în Munții Călimani, zona platoului Rețitiș și pe raza localităților Deda și Filea”, ne-a declarat Claudiu Graffi.

Valorificarea

Valorificarea producției are două componente, laptele de capră, respectiv vânzarea de miei.

„Cantitatea de lapte zilnică de la caprele noastre este undeva la 180 de litri pe zi, cantitate care o livrăm firmelor de procesare. Caș și urdă din lapte de capră facem doar pe comandă. În ce privește oile, vindem doar mieii. Mai puțin în acest an, unul extrem de prost în ce privește vânzarea de miei, din cauza preţului foarte slab înregistrat la Paști. Nu am dat nimic, ținem mieii până pe toamnă, să vedem cum evoluează piața până atunci. La prețul pe care l-au oferit anumiți cumpărători, nu-ți scoteai nici munca făcută, nici vorbă de vreun câștig, atât de slab a fost prețul”, a precizat Claudiu Graffi.

Perioada de pandemie a determinat găsirea de soluții alternative, printre care și promovarea online.

„Un pic ne-a afectat această pandemie, în special în ce privește deplasările unde au fost tot felul de restricții, dar aici la țară nu putem spune că au fost cine știe ce probleme majore, munca tot așa am făcut-o ca și până acum. A trebuit să căutăm tot felul de soluții, inclusiv pe internet, pe Facebook unde am mai comunicat cu clienții noștri și unde ne-am putut promova munca noastră. Nu e exclus ca pe viitor să încerc să-mi fac inclusiv un site unde să ne putem promova produsele”, spune Claudiu Graffi.

Experiența elvețiană

Dacă ar fi să o iei de la început, tot cu animalele te-ai ocupa? l-am întrebat pe Claudiu Graffi, prilej de a afla lucruri extrem de inedite, printre care și un stagiu de muncă în Elveția.

„Da, chiar dacă munca cu animalele nu e una deloc ușoară. Dacă îți place ce faci, nu poți să renunți la animale. Există varianta să mergi la muncă în străinătate, dar tot mai bine e acasă. Am încercat și eu, am lucrat o perioadă de timp, în Elveția, tot în creșterea animalelor, a vacilor. Cei de acolo sunt mult mai ajutați de stat decât noi, în rest posibilitățile sunt la fel. Noi avem un potențial foarte mare, dacă ai voință, poți face și la noi treabă. În Elveția am avut ce învăța, mi-am făcut tot felul de idei pe care încerc să le pun în practică”, declară crescătorul de animale din Filea.

Trecerea la o rasă de carne

Perspectiva se anunță una frumoasă pentru Claudiu Graffi, mărirea numărului de animale, și aprofundarea raselor de carne la ovine.

„Dorim să ne extidem în ce privește numărul de efective, atât la capre cât și la oi. Vrem să trecem în viitor la creșterea unei rase de carne în ce privește oile. La capre, rasa care o avem este Carpatină, iar la oi avem rasa Țurcană. Dorința noastră este să ne axăm pe rase de carne. Am și început să luăm berbeci din rasa Suffolk, cu care încercăm să metisăm oile noastre. Pentru a ajunge la un efectiv substanțial de productivitate e nevoie de câțiva ani buni, dar încet și cu treabă bună putem reuși”, a punctat Claudiu Graffi.