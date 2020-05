Ionică Pop (Ceragrim Ungheni): „România este o țară cu un potențial fantastic care poate produce produse de foarte bună calitate”

Share



Cu o activitate de peste un sfert de veac în spate, SC Ceragrim SRL din Ungheni condusă de Ionică Pop reprezintă una din societățile etalon ale agriculturii mureșene, reușind să-și consolideze un business de succes care să acopere atât producția, cât și partea de procesare și vânzare.

Efectele secetei

În ce privește munca în câmp, au fost finalizate lucrările de semănat la culturile de primăvară, producția estimată pentru acest an având de suferit ca urmare a secetei.

„În momentul de față s-a încheiat semănatul la porumb, la culturile de floarea soarelui, sfeclă de zahăr, lucrări finalizate până pe 15 aprilie, după care urmează lucrările de întreținere la aceste culturi. În lanurile de grâu, orz și rapiță urmează tratamentele foliare necesare pentru a putea păstra sănătatea culturilor. În ce privește seceta, este un fenomen ceva mai greu de controlat în județul Mureș, zonă unde nu avem amenajat niciun hectar pentru irigații. Legat de efectele nocive ale secetei asupra culturilor, la cele de toamnă se va înregistra o scădere a producției undeva între 20 și 30%, în funcție de tehnologia aplicată de fiecare fermier în parte. Oricum ar decurge timpul de acum înainte, la culturile de toamnă, în special la rapiță și la cereale nu se pot obține producții normale în acest an”, a declarat Ionică Pop.

Potrivit acestuia, o producție normală la fermierii performanți se situează undeva la 6.000- 8.000 de kilograme la hectar la grâu, triticale și orz, cum s-a înregistrat în anii precedenți, și o producție între 3.500-4.000 kg/ha la rapiță

„Probabil, fermierii performanți vor obține în acest an o producție situată undeva între 4.000 și 6.000 de kilograme la cereale, respectiv 2.000 – 2.500 de kilograme pe hectar la rapiță. Producția la cereale va fi mai mică în ce ne privește, cu 20-30% față de anul trecut. La culturile de primăvară încă nu putem face o estimare, ele sunt în curs de răsărire, și dacă vom avea parte de un an normal din punct de vedere meteorologic este posibil ca producțiile să nu scadă față de cele de anul trecut. Ploile care au căzut în ultimele zile contribuie la o răsărire uniformă a culturilor și putem spune că avem un start bun. Sigur că producția la culturile de primăvară se prefigurează undeva în lunile iulie-august, când de regulă sunt două luni secetoase ale anului”, a subliniat Ionică Pop.

Parteneriat cu Dafcochim și Summit Agro

Un factor esențial în ce privește producțiile înregistrate la cereale este cel al calității tratamentelor pentru calitatea culturilor, atât în ce privește factorul uman, unde companiei Dafcochim îi revine un merit substanțial, cât și în ce privește calitatea inputurilor folosite. „În ziua de azi o agricultură performantă nu se poate face fără erbicide, pesticide, fungicide și fertilizanți foliari. În contextul în care nu apelezi la substanțele pentru tratamentul culturilor, performanțele agricole sunt mici, și atunci nu se justifică celelalte cheltuieli pe care le faci în businessul agricol, în sămânță, în arat, discuit, semănat și recoltat. Fără aceste substanțe practic este imposibil de controlat culturile și obținerea de producții performante”, a menționat Ionică Pop. Calitatea se reflectă și în ce privește inputurile care stau la baza producțiilor, asigurate de producători importanți, ce ajung la fermieri prin intermediul Dafcochim, cum e și în cazul societății Ceragrim. Un astfel de producător este și Summit Agro, reprezentată la nivel național de către Patricia Maria Știrbu, partener de nădejde al fermierilor români. „Avem o relație foarte bună cu cei de la Summit Agro România, ne cunoaștem pe de foarte mult timp, fapt pentru care și relațiile economice sunt pe măsură. Compania Summit Agro România se bucură de un portofoliu bogat de produse, atât pesticide cât și erbicide și fungicide, aspect extrem de important pentru fermieri. Cu înțelepciunea și istețimea doamnei directoare Patricia Maria Știrbu, sunt convins că vor reuși să intre cu succes pe piața Transilvaniei, a Mureșului în special, una destul de mare spun eu, în ce privește inputurile pentru agricultură, pe domeniul erbicide, insecticide, fungicide și îngrășăminte foliare. Dacă vor avea și o relație bună cu compania Dafcochim, le va fi și mai ușor accederea pe piață. Doamna directoare Patricia Maria Știrbu are o experiență în acest domeniui de peste 20 de ani, aspect care dă plusvaloare acestei companii. În contextul în care vor veni cu prețuri competitive, vor reuși să prindă foarte ușor piața mureșeană”, a spus Ionică Pop.

În așteptarea soluțiilor pentru mediul privat

Pandemia de COVID-19 a afectat și agricultura, ramură de bază a economiei, care așteaptă măsuri de susținere din partea statului. „În ce privește societatea noastră, această pandemie ne-a dat lucrurile peste cap, în special în ce privește vânzările, la fabrica de pâine, la secția de producere a cărnii, plus că au crescut prețurile la inputuri, la utilități, gaz, curent. Practic, în loc să se ieftinească, prețurile au crescut începând de la 1 ianuarie, aspect care se reflectă în aproape fiecare ramură. În ce privește implicarea statului în această perioadă, consider că încă are foarte mult de lucrat în ce privește o ofertă de redresare a economiei, în special în ce privește sectorul privat, sectorul care practic alimentează bugetul statului. Guvernul actual se străduiește, vine cu tot felul de informații și cam atât, fără însă ceva concret. Rugămintea noastră către oficialitățile statului este să urgenteze plata subvenților, astfel ca agricultorii să-și poată plăti inputurile la furnizori, precum și grăbirea avansurilor în ce privește subvențiile pentru anul 2020. Agricultura are culturi la care ciclul de producție durează un an. Practic, orice ar face statul acuma, culturile de cereale păioase nu mai pot fi redresate ca și productivitate, decât să intervină, să îi despăgubească pe cei afectați foarte tare de seceta pentru a putea supraviețui. De acum încolo statul ar trebui să vină cu o susținere fermă a fermierilor, cu dobânzi mici sau prin crearea de facilități în ce privește reducerea fiscalității pe diferite ramuri, salarii, proprietate, TVA și reglementarea unor prețuri destul de corecte în conformitate cu piața la gaz și energie electrică. Dacă la motorină prețul a scăzut cu 25%, la gaz și la curent prețurile au crescut de la 1 ianuarie cu până la 10%, ceea ce nu este în regulă fiindcă piața gazului și a țițeiului sunt în concordanță pe plan mondial, când scade prețul la țiței, scade și la gaz, în schimb la noi nu se simte nicio scădere. Aici ar trebui să se intervină, să putem să ne păstrăm forța de muncă. Ca să angajăm forță nouă de muncă, ar trebui redusă fiscalitatea pe salarii care este foarte mare, de am ajuns să plătim 48% salarul brut al angajatului la stat prin diferite forme, CAS, șomaj și așa mai departe, ceea ce consider eu că este fantastic de mult”, a punctat Ionică Pop.

Cum va evolua economia?

„Probabil că din pandemia asta se va ieși destul de greu din punct de vedere economic datorită faptului că s-a redus foarte mult consumul, în aproape toate domeniile de activitate. Noi rămânem optimiști pentru perioada următoare, sperăm ca economia să-și revină destul de repede, în ideea că această pandemie nu se va extinde și nu vom avea alte șiruri de probleme, în condițiile ridicării stării de urgență începând cu data de 15 mai. Dacă vor apărea perioade cu carantină și stări de urgență, atunci probabil că ieșirea va fi destul de grea. Alte două, trei luni de zile de pandemie cu pierderi din PIB-ul României vo fi foarte greu de redresat”, a fost de părere Ionică Pop.

Importanța capitalului românesc

Una din preocupările statului ar trebui să vizeze sprijinirea capitalului românesc, a producătorilor români, în contextul lecției oferite la nivel european de pandemia de COVID-19. „Teoretic și practic ar trebui să se pună mai multă importanță pe capitalul românesc, pe producătorul român pentru că abia acum, cu această pandemie, s-a văzut cum la necaz toate țările din Uniunea Europeană și-au apărat mai mult interesele lor proprii. Noi, ca să avem o perspectivă bună, ar trebuie să ne întoarcem cu gândul la dezvoltarea capitalului românesc și a produselor autohtone în toate domeniile de activitate, în special în cele în care putem să fim competitivi, respectiv agricultură, industria alimentară, turism plus alte ramuri ale industriei care le avem care pot fi dezvoltate în interesul și beneficiul poporului român”, a afirmat Ionică Pop.

Menirea consumatorului român

Un rol important îi revine și cumpărătorului, care ar trebui să pună accent mai mare pe produsele românești, crede de cuviință Ionică Pop. „Consumatorul român ar trebui să se îndrepte spre produsele românești, spre produsele locale, doar că acestea ajung foarte greu pe piață din două incoveniente. În primul rând au un cost de producție mai mare decât produsele venite din afară, gradul de susținere al statului și subvențiile din România sunt la jumate față de celelalte țări dezvoltate din Uniunea Europeană. Dar cel mai mare impediment este că au pătruns supermarketurile în inima orașelor, în jurul orașelor, chiar și la sate, iar magazinele de proximitate și cele din cartiere nu facă față acestei concurențe neloiale, plus că ne-a fost invadată piața cu tot felul de produse de foartă slabă calitate venite de afară, cu prețuri mici. Cum românii nu prea dispun de bani mulți, ei se orientează către produsele mai ieftine și slab calitativ în detrimentul produselor românești de calitate. E nevoie aici și de o educație în ce privește consumatorul român, pe care ar trebui să o facă toată lumea, începând din școală, din biserică, începând de la policieni, de la reclamele din mass media pentru promovarea produselor românești. România este o țară cu un potențial fantastic care poate produce produse de foarte bună calitate. Dacă s-ar face un studiu în ceea ce privește sănătatea populației României din 1990 și până în prezent, se va constata, fără a avea date oficiale, o scădere drastică a sănătății populației României în această perioadă a ultimilor trei decenii, lucru datorat unor importuri nu prea fericite, a produselor care au intrat pe piața românească cu foarte multe E-uri, cu foarte mulți amelioratori, cu tot felul de ingrediente sintetice și industriale care nu fac bine sănătății omului”, a conchis Ionică Pop.