STUDIU. Impactul COVID-19 asupra activității firmelor

Studiul a fost efectuat de www.licitatia.ro, in perioada 25-27 aprilie 2020, si are ca tema impactul restrictiilor impuse din cauza noului Coronavirus asupra companiilor si modul in care ar trebui sa stimuleze staul economia pentru a trece prin aceasta perioada dificila.

Ce impact au restrictiile impuse din cauza COVID-19 asupra afacerii dumneavoastra?

Conforma datelor primite in chestionar, peste 70% din cei chestionati au declarat ca afacerea va scadea din cauza pandemiei generate de COID-19 si a restrictiilor impuse, 17% au declarat ca restrictiile impuse de Guvern nu au avut nici un impact asupra afacerii, 8,5% au declarat ca afacerea lor va creste in urmatoarea perioada, iar 4,3% au declarat ca au inchis afacerea.

Cum ar trebui statul sa stimuleze economia?

La intrebarea ”Cum ar trebui statul sa stimuleze economia?”, conform studiului realizat de Licitatia.ro, peste 38% au declarat ca eficientizarea si digitalizarea institutiilor publice sunt cea mai buna solutie. Mediul de afaceri dar si cetatenii asteapta de mult o eficientizare a institutiilor publice si o reducere a personalului prin digitalizare si debirocratizare. Un procent semnificativ de 31% dintre cei care au raspuns au declarat ca cei mai buni stimuli ar fi cresterea investitiilor publici in infrastructura, iar 29% au declarat ca acordarea de imprumuturi cu dobanda 0% companiilor va stimula cresterea economica. Interesant este faptul ca doar 2% au considera un stimul eficient acordarea unui venit garantat tuturor cetatenilor.

Cat timp credeti ca mai poate rezista compania dumneavoastra in conditiile actuale de restrictii?

La intrebarea “Cat timp credeti ca mai poate rezista compania dumneavoastra in conditiile actuale de restrictii?“ conform datelor colectate de Licitatia.ro, peste 34% din cei chestionati au raspuns ca maxim 3 luni vor putea rezista in cazul mentinerii restrictiilor actuale, 21% au declarat ca pot rezista 6 luni, iar 19% pot functiona inca 12 luni. Doar 10% au declarat ca maxim o luna mai pot rezista, iar 2% au declarat ca deja au inchis afacerea. Mentinerea restrictiilor pe o durata de timp mai lung va afecta mult mediul de afaceri si va duce la inchiderea multor firme.

Veti participa la licitatiile publice in urmatoarea perioada pentru a prinde contracte noi cu Statul?

Conform raspunsurilor date la studiul facut de Licitatia.ro la intrebarea: ”Veti participa la licitatiile publice in urmatoarea perioada pentru a prinde contracte noi cu Statul?”, participarea la licitatiile publice este vazuta ca o solutie salvatoare de majoritatea firmelor. Astfel 69% din cei intervievati au raspuns ca vor participa la licitatiile publice in urmatoarea perioada pentru a prinde contracte noi cu Statul, si doar 10% au declarat ca nu mai sunt interesati sa participe la licitatiile publice in urmatoarea perioada. Un procent semnificativ de 21% inca nu stiu daca sa participe sau nu.

Cresterea interesului companiilor fata de licitatiile publice in aceasta perioada este un trend bun, de care ar trebui sa profite Statul. Cu cat mai multe companii participa la licitatiile publice cu atat concurenta e mai mare si pretul obtinut e mai bun. In comparatie cu anul 2019, cand se scoteau la licitatie unele lucrari de 2- 3 ori pentru ca nu se prezenta nimeni, in 2020 din cauza crizei generate de noul Coronavirus concurenta pe lucrarile publice se asteapta sa fie mai mare.

In ce domeniu credeti ca ar trebui sa investeasca Statul in urmatoarea perioada?

Peste 50% din cei intervievati de Licitatia.ro, considera infrastructura ca principal obiectiv al viitoarelor investitii pe care ar trebui sa le faca Statul. Astfel, peste 56% din cei intervievati au declarat ca in urmatoarea perioada statul ar trebui sa investeasca in infrastructura si constructii. 31% au zis ca in urmatoarea perioada au prioritate domeniul medical, achizitia aparatelor medicale si renovarea si construirea de noi spitale, 6% au zis ca investitiile in domeniul turismului vor fi necesare in urmatoarea perioada, iar 4% au considerat importanta investitia in scoli si in modernizarea lor.

Ajutoarele sociale si asa zisele “pomeni” nu sunt vazute bine de majoritatea antreprenorilor. Doar 2% din cei intervievati au considerat important investitii in domeniul social, si anume asistenta sociala celora cu venituri reduse.

www.licitatia.ro este lider in monitorizarea licitatiilor publice din Romania, oferind companiilor solutii pentru participarea la licitatiile publice in aceasta perioada de criza.

(Redacția)