UMFST Târgu Mureș: Finanțare de 3,2 milioane de euro pentru proiecte Erasmus+

Share



Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a publicat, în data de 18 mai, rezultatele selecției pentru proiectele Erasmus+ de mobilități pentru studenți, personal academic și administrative, informează Blogul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Conform sursei citate, cu o finanțare de peste 3,2 milioane de euro, UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș ”se situează pe locul 2 raportat la toate universitățile din țară și pe locul 1 raportat la finanțarea mobilităților de practică pentru studenți.”

Internaționalizarea, obiectiv strategic al UMFST

Importanța internaționalizării este subliniată și în Planul de Management aferent mandatului 2020-2024 al rectorului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei.

Documentul respectiv conține un capitol special dedicate viziunii pentru excelență în educație și cercetare, pilonii propuși în acest sens de către rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș fiind inovarea, integrarea și internaționalizarea.

”În redactarea Planului managerial al mandatului 2012-2016, am optat pentru titlul ”Reflecție și provocare”, iar pentru cel al perioadei 2016-2020, pentru ”Viziune și acțiune”. Cred că obiectivele propuse în aceste planuri manageriale au fost îndeplinite și am convingerea că, în această perioadă de opt ani, universitatea s-a redefinit fundamental, având un ritm ridicat de dezvoltare. Dacă primul mandat a fost o provocare a unui nou început, mandatul al doilea a fost măsura puterii de mobilizare a resurselor universității pentru a merge într-o direcție europeană bine definită. Astăzi însă nu ne mai luptăm cu noi înșine, ci cu realitățile din jur. Știm cine suntem, ca universitate, avem o altă dimensiune și o calitate de universitate comprehensivă, dar, simultan, avem avantajul de a fi singura universitate de medicină și farmacie din România care are în structura sa tot ceea ce înseamnă sau poate însemna medicina modernă. Astfel, suntem o universitate unică în România, iar acest avantaj trebuie să fie sursa noastră de progres. Inovația este implicită în domeniile pe care le abordăm, integrarea este obligatorie pentru a funcționa ca un întreg coerent, iar internaționalizarea este forța intrinsecă ce ne determină atât standardul intern, cât și extern”, a subliniat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Alex TOTH