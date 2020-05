Poftiți la teatru online. În această seară „Supernove“ de Alexandra Pâzgu, în regia lui Radu Nica

Share



Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş vă invită la o nouă reprezentație online, vineri, 22 mai, ora 20:30, cu spectacolul „Supernove“ de Alexandra Pâzgu, în regia lui Radu Nica.

„Supernove“ este un proiect de teatru devised, performativ, care are la bază întâlnirea creativă dintre autor dramatic, regizor și actori. Intenția este de a crea o hartă a fricilor citadine, având ca filtru subiectiv propriile noastre experiențe, amintiri și precepte. Ce atitudini dezvoltăm în fața inevitabilului? Cum să trăiești cu frica? E ceva după Frică?! Fără a urmări o înșiruire exhaustivă a posibilelor frici umane, textul propune o cercetare poetic-filozofică, ludică, și politică a realului și analizează structurile care consolidează și susțin frica, modul în care imaginarul hrănește frica, și propriile noastre reprezentări despre cum frica își face apariția în rutina noastră zilnică.

„Un spectacol pe care you either love it or you hate it. Sper ca spectatorii să vină deschiși emoțional și fără idei preconcepute despre teatru, să fie curioși și activi. Și sper ca spectacolul să-i provoace într-un mod plăcut, original & inteligent.“ , declară Radu Nica, regizorul spectacolului.

Din distribuţie fac parte Raisa Ané, Laura Mihalache, Dan Rădulescu, Andi Gherghe şi Ștefan Mura. Regia, coordonarea și conceptul spectacolului îi aparţin lui Radu Nica, instalația video și light design-ul au fost realizate de Andu Dumitrescu, muzica fost semnată de Vlaicu Golcea, regia tehnică a fost asigurată de Ilarian Varga, iar sufleur, Laura Moldovan.

Premiera spectacolului a avut loc în 15 februarie 2017, care îl puteți vedea în această seară pe canalul de YouTube al Companiei (https://www.youtube.com/channel/UCyxzwhJj5ZiGWMc_–fY20Q).