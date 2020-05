Liceul Silvic Gurghiu, pregătit să-și întâmpine elevii

Share



Liceul Silvic Gurghiu este pregătit să-și primească elevii claselor terminale pentru efectuarea pregătirii din luna iunie în vederea examenului de Bacalaureat, respectiv Evaluarea Națională.

„În toată această perioadă, conducerea școlii împreună cu personalul nedidactic nu și-au întrerupt activitatea, fiind prezenți la muncă. Ne-am străduit în ultima perioadă să pregătim spațiile de învățământ, curtea școlii, în așa fel încât totul să arate foarte bine și să ne primim cum se cuvine elevii. Am făcut pregătirile necesare pentru a putea primii elevii în data de 2 iunie, respectiv absolvenții de clasa a VIII-a și a XII-a Promoția 2020 care vor participa în perioada 2-12 iunie la un program de pregătire în vederea susținerii examenelor, Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Elevii de clasa a XII-a vor avea zilnic un program de pregătire de trei ore, iar cei de clasa VIII-a vor avea un program de două ore pe zi. Elevii de clasa VIII-a vor susține acest program de pregătire în clădirea Școlii Gimnaziale din Gurghiu iar cei de clasa a XII-a în clădirea liceului silvic. Vom împărții elevii în trei săli de clasă, vom respecta precizările venite de la Ministerul Educației și Ministerul Educației în ce privește organizarea acestor cursuri. În acest sens, am luat toate măsurile necesare, am pregătit materiale pentru dezinfceție, am achiziționat termoscannere pentru a măsura temperatura elevilor la intrarea la cursuri. Avem o asistentă medicală la cabinetul școlar care se va ocupa de măsurarea temperaturii elevilor. Vom încerca să asigurăm toate măsurile de siguranță pentru a împiedica îmbolnăvirea elevilor cu COVID-19”, a declarat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Festivitate de absolvire în variantă online

Dacă despre Bacalaureat se cunosc prea puține în ce privește organizarea acestuia, în schimb se cunoaște modul cum vor absolvi elevii de la Gurghiu. „În ce privește examenul de Bacalaureat, încă nu avem date în ce privește desfășurarea acestuia, respectiv unde vor fi centrele de examene. Se lucrează încă la elaborarea procedurilor pentru organizarea examenului de Bacalaureat. În schimb, festivitatea de absolvire, date fiind condițiile actuale, va vea loc în data de 29 mai în sistem online. Toți elevii liceului au conturi pe aplicația Google Classroom, aplicație folosită și în ce privește lecțiile online organizate în această perioadă, astfel ne va fi mai ușor să organizăm această festivitate de absolvire a elevilor Promoției 2020 a Liceului Silvic Gurghiu. Cu această ocazia va avea loc, tot pe această aplicație, și tradiționala oră de dirigenție pentru clasele de liceu și de gimnaziu. Cu ocazia acestei festivități vom premia și elevii cei mai merituoși. Ne-am gândit la o variantă pentru absolvenți, o dată cu festivitatea de deschidere a anului școlar 2020-2021, dacă situația va permite reluarea cursurilor, să invităm și absolvenții claselor a XII-a din acest an, pentru a avea parte și ei de o festivitate specială dedicată terminării liceului”, a precizat ing. Marcel Mîndru.

Efectele pandemiei COVID-19

Printre efectele pandemiei COVID-19 se numără și întâlnirile foștilor absolvenți, care an de an se reuneau la școala care i-a format. „De regulă, în fiecare an avem întâlniri ale foștilor absolvenți, de 10, 20, 30, 40, inclusiv de 50 de ani, la care din păcate a trebuit să renunțăm în acest an, care vor avea loc probabil tot în mediul online”, a afirmat directorul Liceului Silvic Gurghiu. Pandemia COVID-19 a afectat și cel mai mare eveniment care urma să fie găzduit de Liceul Silvic Gurghiu în acest an, respectiv Concursul European de Silvicultură care trebuia să aibă loc în perioada 19-23 mai. „Luni, 19 mai, Baza sportivă a Liceului Silvic Girghiu ar fi trebuit să găzduiască festivitatea de deschidere a ediției 2020 a Concursului European de Silvicultură, concurs care s-ar fi organizat pentru prima dată în România. Am avut o șansă extraordinară să fim nominalizați ca și gazde ale acestui concurs, având în vedere faptul că în cele 19 ediții ale acestui concurs România nu a organizat niciodată această competiție. Acum a venit rândul României, iar pentru acest lucru școala noastră a fost nominalizată să organizeze acest concurs, ceea ce a reprezentat o onoare pentru noi. Ne-am pregătit încă de anul trecut să asigurăm tot ce este necesar pentru organizarea concursului, cu pregătirea materialelor necesare, cu asigurarea spațiilor de cazare, rezervări la pensiunile și hotelurile din zonă. Pentru organizarea concursului am solicitat finanțare din partea Ministerului Educației, Consiliului Județean Mureș, instituții care au fost de acord să organizeze în parteneriat cu noi acest concurs european. De la aceste instituții am avut asigurată finanțarea pentru concursul european de silvicultură. Dată fiind apariția acestei pandemii la nivel european și național, aproape toate s-au dat peste cap, inclusiv organizarea acestui concurs european, astfel comitetul internațional de organizare a acestui concurs a decis amânarea acestuia , date fiind condițiile existente cu starea de urgență, considerând că organizarea lui ar putea pune în pericol sănătatea participanților”, a spus ing. Marcel Mîndru. Potrivit acestuia, singura variantă rămasă în picioare pentru găzduirea concursului european este anul 2023. „În cursul zilei de miercuri, 20 mai, am primit un e-mail de la președintele comitetului internațional de organizare a Concursului European de Silvicultură prin care ne-a comunicat faptul că în urma discuțiilor avute cu ceilalți membrii din comitetul de organizare, analizând situația existentă la momentul de față în Europa, au constatat că nu mai există condiții pentru desfășurarea acestui concurs în acest an. Pentru anul 2021 deja a fost aprobată ca țară organizatoare a concursului Lituania, iar pentru 2022 Norvegia. În aceste condiții, șansa noastră ar fi doar ca în anul 2023 să mai putem organiza acest concurs european. Sperăm să primim această șansă din partea comitetului internațional, să putem găzdui acest concurs peste trei ani”, a precizat ing. Marcel Mîndru.

Reabilitarea clădirii liceului, lucrare rămasă în aer

Un subiect încă nerezolvat pentru Liceul Silvic Gurghiu îl reprezintă lucrările de reabilitare a școlii, lucrări care au în vedere reabilitarea termică care au rămas în aer, așteptându-se găsirea unui nou constructor, după ce firma constructoare care a început lucrarea în 2018 a abandonat lucrarea. „Această investiție în valoare de 500.000 de euro se află în momentul de față în faza de licitație în urma căruia să fie stabilit constructorul care să vină să finalizeze această lucrare. Ea a început în primăvara anului 2018, cu termen de finalizare în 16 luni, respectiv septembrie 2019. Investiția vizează corpul principal de clădire al liceului unde avem 10 săli de clasă, laboratoare, sala profesorală și direcțiunea. Lucrările au dura câteva luni, după care firma constructoare din câte se pare a intrat în insolvență astfel lucrările s-au oprit, fapt pentru care lucrările sunt realizate în proporție de doar 20%. În aceste condiții, Primăria Guirghiu a fost nevoită să rezilieze contractul cu această firmă. A urmat apoi tot felul de evaluări la ceea ce s-a făcut din lucrare, s-a refăcut documentația în vederea continuării lucrărilor, iar acum se așteaptă găsirea unui nou constructor care să finalizeze lucrarea”, a punctat ing. Marcel Mîndru.