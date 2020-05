„Miniaturi”, recital de pian on-line susținut de Szigeti Emanuela

Share



Iubitorii muzicii clasice sunt invitați duminică, 24 mai, ora 19, la un nou moment live on-line intitulat „Miniaturi”, în cadrul proiectului „10 pentru arte” inițiat de Asociația Neumarkt Events.

„Asociația Neumarkt Events își propune , prin mâinile magice ale Emanuelei Szigeti să vă schimbe 60 de minute din viețile voastre invitându-vă la un recital live de pian pe www.enjoytv.ro și https://www.facebook.com/NeumarktEvents/ . Deși vom transmite acest concert gratuit vă rugăm , în limita posibilității financiare să cumpărați bilete sau să contribuiți financiar printr-o donație în contul Asociației Neumarkt Events RO28BTRLRONCRT0317187601 deschis la Banca Transilvania. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să susținem financiar muzicienii implicați în proiect ,costurile transmisiei live și să organizăm și alte evenimente on-line!”, afirmă organizatorii.

Profesoară de pian şi corepetiţie la Liceul Vocaţional de Artă

Născută la data de 03 Martie 1981, în Drobeta Turnu – Severin, Szigeti Emanuela a studiat pianul în oraşul natal, la Liceul de artă „I.Şt.Paulian” până în anul 1996, apoi s-a transferat la Colegiul Naţional de artă „Ion Vidu”, Timişoara. După absolvirea liceului în anul 1999, a urmat Universitatea de Vest – Facultatea de muzică şi teatru, Timişoara, unde a studiat pianul cu prof. Dr. Felicia Stancovici, iar după absolvirea facultăţii, în anul 2004, a urmat cursurile de masterat în cadrul aceleiaşi Facultăţi. Din anul 2013 până în prezent este profesoară de pian şi corepetiţie la Liceul Vocaţional de Artă, Târgu Mureş. În ultimii şapte ani a participat la numeroase Concursuri Naţionale şi Internaţionale alături de elevi, în calitate de profesor corepetitor şi profesor de pian,la Sibiu, Braşov, Piatra Neamţ, Bucureşti, Craiova, având rezultate frumoase. Dintre acestea, amintim participarea la Gala Olimpiadei Naţionale de Muzică, Bucureşti, 2019, unde l-a acompaniat pe elevul Benedek Balázs, cl. a XI-a, saxofon.

În anul 2019, a susţinut trei recitaluri alături de flautista Pethő Rebeka, cl. a XII-a, un recital a fost susţinut la Bucureşti – Institutul Maghiar, unul la Reghin – Casa de cultură şi un recital a fost susţinut la Palatul Culturii, Târgu Mureş.

În calitate de profesor corepetitor participă permanent la recitaluri organizate la Palatul Culturii, Jazz Club, Bastionul Cetăţii etc.– Târgu Mureş. De asemenea, anual a participat alături de clarinetistul Szigeti István şi de alţi colegi la Concertele Profesorilor.

În anul 2019 a susţinut mai multe concerte alături de orchestra Filarmonicii de Stat- Târgu Mureş, atât la clavecin, cât şi la pian, din care amintim : Dublul Concert pentru două violoncele – G.F.Händel, Dublul Concert pentru două viori – J.S.Bach, Säint – Saens – Simfonia nr. 3.

În anii 2018 şi 2019 a participat la două turnee alături de corul „Musica Humana”, Târgu Mureş, în calitate de pianist acompaniator, în Ungaria – Szeged şi Cehia – Praga. De asemenea, alături de ei susţine concerte de mai multe ori anual în Târgu Mureş.

De la Chopin la Schumann și Brahms

Programul concertului de duminică seara cuprinde pagini muzicale din creația compozitorilor Fr. Chopin – Nocturna op. Posth., Do minor, E. Grieg – Ballada, Do minor, P. I. Tchaikovsky – Barcarolle, Sol minor, J. Brahms – 3 Intermezzi op. 117, R. Schumann – Traumerei, Fa major, C. Debussy – Arabesque nr. 1, Mi major și Fr. Chopin – Vals, La minor.

Concertul va fi transmis live pe platforma www.enjoytv.ro și pe profilele de facebook https://www.facebook.com/NeumarktEvents/, ulterior va putea fi vizionat integral atât pe canalul de youtube al enjoytv.ro cât și pe canalul Anei Maria Galea https://www.youtube.com/channel/UCABGo_y5CWBf5Wd3xjhX5cg