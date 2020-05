Proiect ROMACT la Sărmașu

Share



O delegație ROMACT a efectuat, în urmă cu câteva zile, o vizită la sediul Primăriei orașului Sărmașu, una din cele trei localități din județul Mureș care beneficiază de mici granturi pentru susținerea comunităților cu informații despre prevenirea COVID-19, precum și cu produse alimentare de bază.

Sprijin pentru persoane vulnerabile

Vizită de lucru în Sărmașu a fost organizată de Mariana Lepădat, facilitator ROMACT, și a constat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai autorităților locale pe tema implementării micro grantului oferit de către Consiliul Europei, prin intermediul programului ROMACT.

”Programul ROMACT sprijină activ eforturile primăriilor și ale Grupurilor de Acțiune Locală în combaterea pandemiei generate de COVID-19, pentru a răspunde la nevoile celor mai vulnerabili și să multiplice bunele practice în localitățile partenere ROMACT”, a transmis, prin intermediul unui comunicat, echipa ROMACT.

Conform aceleiași surse, activitățile constă în realizarea de campanii de informare și conștientizare în domeniul sănătății (igienă și răspândire a COVID-19) și carantină/ distanțare socială, reguli și restricții (postere, flyere, etc.), punerea la dispoziția beneficiarilor a informațiilor punctuale prin canale de sprijin de urgență și adaptarea serviciilor publice locale, inclusiv asigurarea liniilor telefonice de urgență pentru cetățeni, distribuția de măști și mănuși de protecție către mediatori, lucrători sociali etc., și furnizare de pachete cu produse sanitare și de igienă pentru familii (săpun, diverse materiale de curățenie, dezinfectanți etc.) și produse alimentare de bază pentru cei mai vulnerabili și în nevoie.

”În cadrul întâlnirii am avut discuții cu domnul primar Mocean Ioan, despre implementarea planului local de acțiune, precum și despre eforturile pe care le depun din resurse ale bugetului local, pentru a sprijini comunitatea de romi în această perioadă dificilă de pandemie”, a mai transmis echipa ROMACT.

