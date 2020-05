Mureș Runners, partener în proiectul ”Via Transilvanica”

Share



În vara lui 2018 era lansat ”Via Transilvanica”, proiect al Asociației Tășuleasa Social menit să promoveze natura, istoria și multiculturalitatea Transilvaniei. Mai exact, proiectul își propune amenajarea unui drum de 950 de kilometri lungime care va lega Transilvania cu Dunărea (Podul lui Apolodor din Damasc) și cu Bucovina (Mănăstirea Putna). „Traseul pe care îl vom amenaja are 950 de kilometri, din experiența noastră de drumeți se poate parcurge în mai multe săptămâni în totalitate sau parțial în câteva zile, după puterea și dorința călătorului. Infrastructura ”Via Transilvanica” oferă acces la apă potabilă, cazare și masă, dar și la informații istorice și culturale ale diferitelor zone geografice”, au transmis reprezentanții Asociației Tășuleasa Social.

Mures Runners, partener de nădejde

Parte din ”Via Transilvanica” cuprinde și județul Mureș, fapt pentru care au fost cooptați parteneri care să ajute la stabilirea traseului. „Frumusețea proiectului ”Via Transilvanica” stă nu doar în cei care deja parcurg drumul, ci și în partenerii noștri. Aceste frății sunt cele care ne unesc cu adevărat și dau savoare poveștii. Calea noastră e ca un aisberg. Ceea ce se vede după ce totul e trasat, marcajele sunt puse și bornele înfipte în pământ, au în spate o muncă enormă – partea scufundată a aisbergului. Fără niște tovarăși de drum adevărați, ne-ar fi imposibil să ducem etapele la bun sfârșit. Săptămâna aceasta ne-am dedicat-o căutării traseului viitor din județul Mureș. Am plecat de la ultima bornă din zonă, de la Săcalu de Pădure. Ne-au însoțit și o mică parte de la Mureș Runners. Asociația lor nu doar a contribuit cu 20 de kilometri, ci s-au și implicat activ în găsirea celei mai bune variante de drum. Am explorat Valea Gurghiului și împrejurimile pe jos sau cu mașinile de teren. Împreună am căutat zile în șir cărările ideale și combinația ideală natură-comunitate, cea care poate oferi o experiență culturală și sportivă cât mai completă”, au precizat reprezentanții Tășuleasa Social.

Prietenie frumoasă

Date fiind competițiile Mureș Half Marathon și Mureș 24H, cooptarea în proiectul ”Via Transilvanica” a Asociației Mureș Runners a fost una cât se poate de firească, dată fiind cunoașterea zonei Mureș, cu tot ce implicea în ce privește amenajarea unui traseu. „Suntem prieteni vechi cu cei de la Tășuleasa Social, este cunoscut faptul că Tibi Ușeriu, membru de bază al Asociației Tășuleasa Social, participă la toate competițiile organizate de către noi, atât la Mureș Half Marathon și Mureș 24H, așa cum și noi participăm în număr mare la competițiile organizate de către ei precum Maratonul Via Maria Theresia. Ușor – ușor s-a legat o prietenie frumoasă, fapt pentru care ei de la Tășuleasa Social ne-au propus să participăm la proiectul ”Via Transilvanica”. Ei sunt în căutare de parteneri locali pe fiecare regiune care să poată gestiona traseul, au nevoie de oameni care cunosc zona, care pot identifica cea mai bună variantă de traseu și ulterior să și întrețină traseul odată ce va fi finalizat. Faptul că știau că noi în județul Mureș suntem destul de activi, cu alergare, cu drumeții, cu mersul cu bicicleta pe trasee off-road s-au gândit la noi”, a declarat Ioana Cristescu, membru în cadrul Asociației Mureș Runners.

Identificarea traseului

Prima etapă a constat în identificarea traseului mureșean din cadrul ”Via Transilvanica”, urmând ca în partea a doua să fie montate bornele pe un traseu care va începe cu Săcalu de Pădure și se va termina cu Sovata. „Cei 20 de kilometri ai acestui parteneriat nu sunt identificați undeva anume, noi oricum vom gestiona tot traseul, de la Săcalu de Pădure, se continuă la Idicel apoi Cașva, zona Gurghiu, Câmpul Cetății și Sovata. Am propus o variantă de traseu, care sunt punctele de atracție din punct de vedere turistic care să fie ușor de străbătut, iar cei care parcurg acest traseu să poată găsi și loc de cazare în satele respective. Am avut în vedere peisajul și istoria locului. Vom participa activ în momentul în care se vor monta bornele și se va delimita traseul care este unul foarte bine pus la punct. Are marcaje peste tot, fiecare bornă va avea posibilitatea să fie scanată într-o aplicație care îți va spune unde ești, care sunt cele mai apropiate unități de cazare, date despre istoria locului. Deocamdată am stabilit traseul, colegii mei au fost în teritoriu, au luat la pas tot traseul. Bornele vor fi montate de către noi, în colaborare cu Consiliul Județean, cu Salvamont și cu primăriile din fiecare localitate de pe traseu, la care se adaugă oameni din mediul privat. Nu știm exact când va începe montarea acestor borne, știm doar că ne-am propus să finalizăm acest traseu prin județul Mureș în luna iunie. Acest lucru depinde și de cum va decurge colaborarea cu administrațiile locale ale fiecărei zone. O bornă este destul de grea, trebuie adusă cu un utilaj, trebuie făcută o fundație, un proves destul de complex care implică multă muncă”, a precizat Ioana Cristescu.

Utilul, îmbinat cu plăcutul

Pasiunea pentru alergat, pentru pedalat se îmbină fericit și cu ideea de a lăsa ceva în urma ta, ”Via Transilvanica” fiind un exemplu elocvent în acest sens, este de părere Ioana Cristescu. „Este foarte fain să te implici în astfel de acțiuni, mai ales că nici unul dintre noi nu suntem sportivi de performanță. Cu toții am găsit această parte de alergare, de ciclism, destul de târziu, care le facem pur și simplu din plăcere. Nu ne-am gândit vreodată că va ajunge să lege și prietenii, ceva care să poată lăsa ceva în urmă, cum este și acest proiect cu ”Via Transilvanica”. Cred că este cam cel mai de suflet proiect al cuiva care dorește să lase ceva în urmă. Nu știu să fie ceva mai profund de atât, să poți să străbați țara dintr-un capăt în altul, să locuiești, să stai, să mănânci la săteni, să dezvolți partea asta de turism local, de cultura fiecărei regiuni până la urmă. Să poți intra în contact cu oamenii acestor zone mi se pare ceva fantastic, e un fel de întoarcere la origini. Frumusețile și istoria acestor locuri vor fi mult mai aproape de oamenii care vor parcurge aceste trasee. Poate din prea multă comoditate lumea nu era obișnuită cu ieșirea în natură, cu mersul efectiv prin pădure din diferite motive, iar acum, dacă traseul este pus la punct, marcat, supravegheat și cu posibilități de cazare și masă, cred că oamenii vor dori să-și scoată copiii și să le arate cât de frumos e și la noi, nu doar în afară. Multă lume mergea pe idee de El Camino să-și găsească partea interioară, să se regăsească , iar cu acest proiect vor putea face acest lucru și la noi în țară”, a punctat reprezentanta Mures Runners. „Va fi o treabă foarte interesantă și de impact, în special pentru generația tânără care este extrem de conectată la tehnologie, iese foarte puțin din casă și foarte puțin e atrasă de ieșitul în natură. Cred că acest proiect va avea un impact foarte mare pe viitor, să spui copiilor și nepoților: uite borna asta, a fost pusă de mama sau de tata, sau: uite, aici e poza când nu era nimic, și uite acum cum arată”, a spus Ioana Cristescu.

Pandemia de COVID-19 și-a pus amprenta asupra derulării proiectului, nu și asupra esenței acestuia.

„Din păcate această pandemie ne-a cam întârziat cu munca, dar tot răul spre bine, sunt convinsă că după ce se va ieși cu bine din toată această stare, faptul că va exista ”Via Transilvanica” va fi un refugiu pentru mulți cei care, înainte plecau în concediu în afara țării. Fiind constrânși să rămână în țară, poate nu aveau prea multe idei sau opțiuni unde să se ducă. Cred că ”Via Transilvanilvanica” va fi un traseu care va putea să-i scoată pe mulți din casă”, a conchis Ioana Cristescu.

Foto: Voicu BOJAN