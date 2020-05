„Alexandru Ceușianu”, gata să-și reprimească elevii

Share



Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin este gata să-și întâmpine elevii de clasa a VIII-a începând cu data de 2 iunie în vederea pregătirii examenelor pentru Evaluarea Națională. Despre organizarea acestui moment ne-a vorbit Jan Timuș, profesor de limba română, directorul unității de învățământ.

Reporter: Care au fost măsurile intreprinse de Gimnaziul „Alexandru Ceușianu” ca urmare a pandemiei COVID-19?

Jan Timuș: Noi am implementat probabil cel mai rapid sistemul online, dacă e să ne referim la școlile din Reghin, în sensul că pe lângă colegii care au utilizat aplicațiile de socializare binecunoscute, Messenger, WhatsApp sau Zoom, noi am reușit să implementăm aplicația Teams de la Microsoft. Cu efortul directorului adjunct, Dénes József, au fost importate datele din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIR. Astfel, fiecărui profesor i s-a făcut un cont, iar după perioada vacanței, la clasele gimnaziale, profesorii au folosit numai această aplicație. La ciclul gimnazial s-a mers pe orarul obișnuit, cu ore scurtate a câte 30 de minute, astfel încât toți profesorii și-au făcut orele după orarul obișnuit în aplicația Teams. Profesorii au căutat să valorifice posibilitățile aplicației, în sensul că au utilizat cu precădere materiale didactice vizuale. La unele clase unde a fost nevoie s-a realizat și evaluarea online, cu acordul părinților.

Rep.: Se apropie sfârșitul anului școlar. Cum veți gestiona această perioadă?

J.T.: Suntem în etapa premergătoare încheierii situației școlare. Ne apropiem de sfârșitul anului școlar, învățătorii și diriginții verifică situația fiecărui elev în parte, dacă are suficiente note, dacă sunt anumite probleme anunță profesorul respectiv, se ia legătura cu părinții, astfel încât să se poată încheia situația fiecărui elev și să terminăm cu bine anul școlar. În ce privește festivitățile de premiere, ele nu vor putea avea loc, inclusiv cea de la clasa aVIII-a. Fiecare învățător și diriginte își vor pregăti cum doresc acest moment de final de an școlar, ori în variantă online, prin aplicația Zoom, ori premiile vor fi duse personal la elevii meritoși. Noi nu dorim să-i aducem în școală, regulile sunt extrem de stricte, inclusiv pentru cei de-a VIII-a care vin la pregătire începând de săptămâna viitoare. În schimb, îi putem sprijini cu tipărirea diplomelor, cum am făcut-o și până acum, precum și cu cărți de premii.

Rep.: Urmează programul de pregătire al elevilor pentru Evaluarea Națională. Cum ați pregătit acest moment?

J.T.: Pentru elevii de clasa VIII-a încep pregătirile pentru Evaluarea Națională începând cu data de 2 iunie. Clasele au fost împărite în grupuri de maxim 10 elevi, astfel că o clasă mai numeroasă va fi împărțită în trei grupe. S-a făcut un orar special, în fiecare zi vine câte o singură grupă din fiecare clasă, iar în cea de a patra zi se va face iarăși o pregătire online cu toate grupele. Fiecare grupă va fi fizic prezentă la școală doar o zi pe săptămână, și o altă zi în a doua săptămână. În total avem 132 elevi de clasa VIII-a, echivalent unui număr de 5 clase, din care patru clase secția română și o clasă la secția maghiară. În Consiliul de Administrație a fost aprobată procedura de pregătire. Astfel, grupele vor veni la școală la o distanță de 15 minute una de cealaltă, astfel vor fi supraveghiați în permanență de profesori, de la intrarea în școală și până la ieșire. Vor primi mască de protecție la intrare în școală, mască de protecție la ieșirea din școală. Au fost montate tomberoane speciale pentru aceste măști, iar traseul de deplasare a elevilor va fi marcat special. Au fost achiziționate măști și termoscannere atât de către noi, cât și din alte părți, măști de la Inspectoratul Școlar, un termoscanner de la Primărie. Temperatura elevilor va fi măsurată la intrare în școală de către Ramona Ceușan, asistentul medical de la cabinetul medical din școala noastră.

Rep.: Ce alte alte acțiuni aveți intreprinse în această perioadă?

J.T.: Se cunoaște faptul că perioada de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 a fost prelungită până pe data de 7 iulie 2020. Urmează apoi o departajare, astfel că vom avea treabă cu aceste înscrieri până pe 20 iulie când se va ști exact lista finală. Conform calendarului, ele pot continua și după 20 iulie dacă lista nu este completă, ceea ce nu este cazul la noi. Deja la noi lista e plină, deci nu putem vorbi de locuri libere după data de 20 iulie. Pentru anul școlar 2020-2021 la casa pregătitoare avem un număr de patru clase la secția română și o clasă la secția maghiară, respectiv 80 de locuri la secția română și 18 locuri la secția maghiară.

Rep.: Cât a dat peste cap procesul de învățământ această pandemie?

J.T.: La început am fost un pic debusolați, în special colegii care nu mai sunt la tinerețe, cum este și cazul meu, deși pot spune că mă pricep la partea de calculatoare. Colegii au fost un pic reticenți la acest mod de predare online. În ce mă privește, înainte de vacanță făceam elevii lecții în PowerPoint, le trimiteam dirigintelui care la rândul său le distribuia elevilor. După ce aceștia vedeau filmulețul trebuia să-și copieze lecția în caiet. Lipsea practic contactul cu elevii, iar după vacanță a fost obligatoriu să folosesc aplicația Teams. Mi să-a strâns un pic inima la început, dar a trebuit să ne conformă și să mergem pe acest sistem de predare. Ne-a fost destul de greu să ne adaptăm la aceste noi cerințe, dar omul cât trăiește învață, inclusiv de la elevi. Trebuie să fim atenți la reacțiile lor, din această cauză profesorii au fost poate mai mult solicitați ca de obicei. Am observat un lucru, elevii care au fost silitori înainte de acest mod de predare, s-au dovedit și acum la fel de silitori, cu mici excepții. La fel și la polul opus, în cazul elevilor mai puțin buni la învățătură, cine a fost leneș înainte, nu a excelat nici acum cu acest sistem de predare online. Ce ne-a afectat a fost partea de feedback, respectiv evaluarea elevilor. O facem mai mult oral, cu mici pauze, în funcție de conexiune la internet, iar procesul didactic nu e atâta de fluent, nu e chiar așa cum ne-am dori. Nu putem vedea reacțiile elevilor, nu putem simți pulsul clasei, și atunci există riscul ca multe aspecte să se piardă.

Rep.: Cum vedeți readaptarea la condițiile normale de predare?

J.T.: La unii dintre colegi probabil că o să le fie cam greu revenirea la modul de predare clasic, dat fiind că acum s-au cam obișnuit cu binele, dacă pot spune astfel, în sensul că nu mai sunt verificați la ore. Dar există și situația opusă, prin aceste lecții online sunt văzuți de către părinți, care poate sunt mai exigenți în ce privește modul de predare și atunci profesorul se străduiește să fie la înălțime. Sunt cazuri și cazuri, ce am spus despre elevii buni și mai puțin buni înainte și după, este valabil și în cazul profesorilor. Cel care este silitor, care dorește să-și împlinească vocația de dascăl, a făcut față cu brio și acestui sistem inedit de predare cauzat de această pandemie. Care a fost nepăsător înainte, poate că și acum a profitat de situație să se comporte ca atare. Ne va fi greu să revenim la modul normal de predare, dar va fi o bucurie pentru toți. Din semnalele pe care le avem, atât colegii profesori cât și elevii abia așteaptă să se întoarcă la școală în condiții normale de învățare. Toată această situație a fost ca și o suferință a sistemului educațional, ne-a pus într-o situație de criză, ne-a obligat să ne adaptăm, să găsim soluții, să învingem greutăți, și de ce nu, să realizăm și performanțe. Sunt convins că școala noastră s-a descurcat cu brio, a fost printre primele din oraș unde sistemul implementat pentru această perioadă a început să funcționeze.

Rep.: Cum pregătiți noul an școlar?

J.T.: Profitând de faptul că elevii nu se vor mai întoarce la școală până în luna septembrie, exceptând cei de clasa a VIIII-a, continuăm programul anual de igienizare și renovare al școlii, demers început în urmă cu șapte ani prin care, în fiecare an, sălile de clase a IV-a și a VIII-a sunt puse la punct cu ajutorul resurselor proprii. Avem oameni care se pricep și care pun la punct aceste săli, zugrăvite și aranjate pentru noul an școlar. Cumpăram toate cele necesare, vopsele, lac pentru parchet, și prin meseriașii noștri punem la punct aceste săli, respectiv 5 săli de clasa IV-a și 5 săli de clasa VIII-a. Una este aproape gata, restul urmând să fie terminate până la începerea noului an școlar. Banii care îi primim de la Primărie sunt folosiți pentru investiții mai mari. Anul trecut de exemplu am schimbat acoperișul la sala de sport, iar în acest an, grație unei sponsorizări am montat termopane, iar din fondurile proprii încercăm lucrări de mai mici dimensiuni, cum sunt renovarea anumitor săli de clasă.