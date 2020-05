O nouă tinerețe pentru Parcul Tineretului din Luduș

Share



Povestea Parcului Tineretului din Luduș începe cu aenii în urmă, în 1953, după cum afe decproape șapt jumătate de secol în urmă,după cum afirmă istoricul Antoniu-Ioan Berar, apoi continuă în anul 1970 după revărsările catastrofale ale râului Mureș. Atunci, parcul s-a realizat după un proiect caracteristic stilului vremii, cu dotări minime, dar chiar și așa au fost ani în care locuitorii orașului s-au bucurat de o plimbare pe aleile umbrite de copaci, au savurat o bere sau un suc rece, s-au relaxat în aer liber. Dar, încet, încet, dotările s-au degradat, paragina a pus stăpânire pe dotări barând accesul oamenilor. Anii de după 1989 au contribuit din plin la degradarea continuă a parcului și în mod firesc, acesta a început să fie evitat chiar dacă este amplasat, practic, în mijlocul orașului, acolo unde s-ar putea întâlni și locuitorii din centrul vechi și cei din centrul nou în zilele de sărbătoare sau de relaxare.

Apare o speranță la orizont

Deși de-a lungul anilor au fost inițiate câteva tentative timide în legătură cu reabilitarea parcului, doar în 2016 a apărut un proiect care părea fezabil, acela inițiat de primarul Cristian Moldovan care în ședința Consiliului local din 22 noiembrie 2016 a propus plenului un proiect de hotărâre pentru „Modernizarea, amenajarea și dotarea Parcului Tineretului”. Atunci au fost întocmite primele documente, multe documente și documentații care să justifice necesitatea alocării unor fonduri importante. „ În copilărie am fost încântat de Parcul în care împreună cu prietenii mei am petrecut ore frumoase și doresc ca prin acest proiect să creem condiții bune, chiar mai bune, copiilor din zilele noastre”, declara primarul Cristian Moldovan. După încheierea tuturor cerințelor birocratice, lucrările au început la 8 octombrie 2018, proiectul fiind realizat de SC AT Studio SRL din Tîrgu Mureș. Conform proiectului, constructorul SC Construct Mapcom SRL Tîrgu Mureș trebuia să amenajeze spațiul verde al parcului cu suprafața de 22792 m.p.

Bijuteria de smarald a orașului

Amplasat pe malul stâng al râului Mureș, între podul feroviar și cel rutier, o pată de un verde intens, adică Parcul Tineretului, poate fi văzut din spațiu ca o bijuterie de smarald sau, având în vedere aleile construite din dale de piatră naturală, ca un cristal de malachit montat alături de strălucitorul Mureș. Pe lângă beneficiile estetice ale investiției, remarcăm și numeroasele oportunități pe care le oferă această bijuterie oferită orașului. „Pe terenul pe care l-am avut la dispoziție avem un spațiu de joacă pentru copii, un teren multifuncțional de sport, aparate de fitness pentru copii, adulți și persoane cu dizabilități. Aleile pietonale sunt pavate cu peste 1300 m.p. din cuburi de piatră, iar pista elastică de alergări din tartan roșu are 540 m.p. Au fost instalate 40 de bănci, șase seturi de mobilier urban, opt cișmele, 10 rastele pentru biciclete, 40 de coșuri de gunoi pentru colectare selectivă și sisteme automate de irigații și de supraveghere video, un sistem wireless și un sistem de sonorizare ambientală. În clădirea administrativă sunt cuprinse toalete publice, vestiare și un spațiu tehnic. Valoarea totală a proiectului finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 este de 8034910 lei, din care 6693763 lei sunt contribuția UE”, ne-a declarat primarul Cristian Moldovan.

Zi de sărbătoare la Luduș

Noua istorie a Parcului Tineretului începe în acest an, 2020, la 22 mai cu deschiderea oficială a noului obiectiv care aduce o zestre importanta la dezvoltarea edilitară a orașului. La eveniment, unul modest ca organizare, din cauza pandemiei,dar plin de semnificații, având în vedere persoanele participante, Mara-Cristina Togănel – prefect al județului Mureș și Ovidiu Dancu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, fiu al orașului. După vizitarea la pas a Parcului au fost exprimate aprecieri laudative pentru cel mai modern și în același timp cel mai frumos parc din județul Mureș. Primăria orașului a fost reprezentată de primarul Cristian Moldovan, de administratorul public al orașului, Marius Dudilă, de consilierii Liviu Botezan și Sebastian Căpușan și Liviu Popa, directorul DITZV. Explicații detailate a oferit dirigintele de șantier, un alt fiu al orașului, Orosz Andrei. Acum, după darea în funcțiune, după atâta muncă, costuri și eforturi, bunul câștigat trebuie apărat, Primăria trebuie să organizeze o pază eficientă și să aplice amenzi descurajante pentru cei care, din răutate sau prostie, atentează la integritatea acestei adevărate bijuterii a orașului. Parcul a fost construit pentru cei de azi, dar și pentru cei de mâine.

Ioan A. BORGOVAN