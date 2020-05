Investiții în ritm alert la Iernut

Share



Orașul Iernut își continuă drumul spre dezvoltare, în ciuda reculului resimțit de toate administrațiile locale în contextul pandemiei de coronavirus.

Despre modul în care a afectat pandemia de Covid-19 proiectele aflate în derulare și despre măsurile luate de autorități, odată cu relaxarea restricțiilor impuse de starea de urgență, ne-a oferit amănunte primarul orașului Iernut, domnul Ioan Nicoară:

„ A fost o perioadă destul de dificilă atât pentru noi ca administrație publică locală cât și pentru populația orașului nostru, o perioadă plină de frustrări și provocări deosebite, fără precedent. Datorită situației epidemiologice la nivel național precum și a legislației impuse prin starea de urgență, iar mai apoi starea de alertă, am fost obligați să luăm toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor răspândirii acestui virus: conștientizarea populației, dezinfecția periodică a căilor de acces, a scărilor de blocuri, măsuri de distanțare socială, sprijin pentru categoriile defavorizate, etc. Deși încă mai avem cazuri de îmbolnăviri sau de persoane izolate la domiciliu , iar siguranță populației și gestionarea eficientă a pandemiei sunt prioritare, am încercat să ne ocupăm și de nevoile stringente ale comunității de care să rămânem cât mai aproape posibil în condițiile actuale. Am reușit să menținem un ritm acceptabil al investițiilor în această situație și mă refer aici la lucrările de continuare a sistemului de canalizare și branșamente apă-canal cu stație de epurare de la Sălcud, demararea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC – 86, Iernut – Sălcud, unde au fost executate deja lucrări la fundația drumului și unde vor continua lucrările de terasamente astfel încât în toamna să se toarne primul strat de asfalt. Am terminat licitația și sunt în curs lucrările de proiectare și execuție a 3 blocuri de locuințe sociale, investiție finanțată de Guvernul României , am demarat lucrările de reabilitare termică a dispensarului uman și deși am întâmpinat greutăți datorită reținerilor constructorilor generate de răspândirea pandemiei, a început proiectarea la reabilitarea termică a celor 4 blocuri de locuințe rezidențiale și sperăm că în această vară lucrarea, finanțată din fonduri europene, să înceapă efectiv.

O veste bună de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru am primit săptămâna trecută și anume că proiectul depus anul trecut cuprinzând construire Cămin Cultural în Cipău, asfaltare strada Gării Cipău și construire locuințe sociale în Iernut se află în evaluare urmând că într-o luna două să putem semna contractul de finanțare. În paralel am demarat proiectarea pentru canalizare la Cipău și apă la Oarbă de Mureș, sat care deși are rezonanță istorică încă nu are apă curentă. Trebuie să menționez că în toate cazurile în care am avut și vom avea lucrări în execuție, se vor respecta măsurile de combatere a răspândirii Covid-19 de către constructori și proiectanți.

Pentru susținerea financiară a măsurilor de protecție și limitare a efectelor răspândirii coronavirusului am decis amânarea Ediției XXIV – a Zilelor Orașului Iernut și alocarea sumelor prevăzute în buget pentru gestionarea situațiilor de criză prin care trecem. Referitor la reluarea procesului de învățământ a absolvenților de gimnaziu și celor de liceu în vederea pregătirilor pentru susținerea examenelor de capacitate și bacalaureat,edilul orașului a specificat: “Pregătirile pentru primirea elevilor din clasele terminale sunt în plină desfășurare. Primăria, împreună cu directorii Școlii Gimnaziale și a Liceului Tehnologic, Poliția Locală se vor ocupă de dezinfecția spațiilor,asigurarea materialelor de protecție, de luarea tuturor măsurilor de protecție și securitate necesare desfășurării în cele mai bune condiții a procesului de învățământ în cele 2 săptămâni” a concluzionat primarul orașului Iernut.

