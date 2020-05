Vești foarte bune pentru mureșenii din UK care vor să revină în România!

Share



Dan Mihalache, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Dan Mihalache, le-a transmis românilor din diaspora, pe pagina personală de Facebook, o veste mult așteptată.

”În continuarea demersurilor întreprinse de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru facilitarea revenirii în țară a cetățenilor români aflați în UK, afectați de măsurile de restrângere a transportului aerian adoptate în contextul gestionării pandemiei de COVID-19, informăm că în cursul săptămânii viitoare vor fi operate încă două curse charter către România, cu următoarele coordonate:

• Luni, 1 iunie 2020, Londra-București

• Sâmbătă, 6 iunie 2020, Londra-București

Autorizarea zborurilor și organizarea curselor charter operate de compania aeriană TAROM este rezultatul cooperării dintre Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne, Romania.

‼️ Aducem la cunoștința tuturor celor aflați în situații deosebite și care doresc să ajungă în România, că au posibilitatea de a-și rezerva zborurile și a-și achiziționa biletele de avion la Call Center-ul TAROM, la următoarele numere de telefon:

• +40 21.204.64.64

• +40 21.303.44.00

• +40 21.303.44.44

E-mail: contact@tarom.ro

https://www.tarom.ro/en/rezervari

Secția consulară a Ambasadei României la Londra

Consulatul General al României la Manchester

Consulatul General al României la Edinburgh

Consulatul Onorific al Romaniei in Irlanda de Nord

Consulatul Onorific al României la Aberdeen

Consulatul Onorific al Romaniei in Jersey

Consulatul Onorific al Romaniei in Tara Galilor

Romanian Honorary Consulate in Winchester

Romanian Cultural Institute in London

Consulatul General Onorific al României în SV Angliei”, a scris ambasadorul Dan Mihalache.

Nelu Șandor