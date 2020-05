„Povestea care a fost pătrată” (într-o haină nouă), cadoul Teatrului Național de Ziua Internațională a Copilului

Share



A fost odată ca niciodată, o poveste pătrată scrisă de Alina Nelega. Ca multe alte povești scrise de dramaturgul târgumureșean, și această poveste, pe titlul ei întreg „Povestea care a fost pătrată”, a fost cuprinsă în seria de CD-uri „Fabrica de Poveşti” lansată de Radio Târgu Mureş şi Teatrul Ariel în urmă cu un deceniu. „Povestea care a fost pătrată” a fost transpusă inclusiv pe scenă de către regizorul Gavril Cadariu în anul 2017 la Teatrul Arlechino din Brașov.

„Lumea se poate schimba într-un mod foarte simplu, prin gesturi la fel de simple”

Povestea scrisă de Alina Nelega revine în actualitate, readusă la viață de Teatrul Național din Târgu Mureș, într-o nouă adaptare, de această dată sub forma unui filmuleț, vocea actorului Nicu Mihoc fiind întregită de conceptul grafic semnat de actorul Luchian Pantea. Produsul final va putea fi vizionat chiar de Ziua Internațională a Copilului, luni, 1 iunie, ora 18:30, pe pagina de Facebook a Teatrului Național din Târgu Mureș (https://www.facebook.com/tntgm/),

„În urmă cu ceva ani, alături de câțiva colegi actori am înregistrat la Radio Târgu Mureș niște povești pe textele Alinei Nelega. Într-o bună zi mi-a venit o idee, dat fiind faptul că existau aceste povești minunate, dar care trebuiau un pic animate. Luchi a luat această treabă foarte în serios, fapt pentru care îi mulțumesc foarte mult lui și întregii echipe care s-a ocupat de acest proiect, a făcut desenele, iar în final a ieșit o treabă extraordinară, la fel cum este și povestea scrisă de Alina Nelega. Desenele lui Luchi dau farmec acestei minunate povești, care se adresează nu doar celor mici, de aceea cred că va prinde acest proiect la un segment extrem de variat de vârstă. Ce poate face iubirea? Ce poate face o îmbrățișare? Cam asta e esența acestei povești scrise de Alina Nelega. Suntem încă oarecum despărțiți, ne întâlnim dar nu prea ne îmbrățișăm, din cauza acestei temeri care ni s-a inoculat în noi. Povestea are un mesaj extrem de frumos, lumea se poate schimba într-un mod foarte simplu, prin gesturi la fel de simple. O strângere de mână de multe ori e mai importantă decât orice. Acest proiect îl putem numi o premieră la nivel de teatru în România. Să faci animație e extrem de greu, plus că munca este una pe măsură, de aceea Luchi alături de întreaga echipă merită toate felicitările. Sunt extrem de mulțumit de cum a ieșit, sper ca și publicul să fie încântat de acest produs”, ne-a declarat Nicu Mihoc, cel care dă glas poveștii „Povestea care a fost pătrată” semnată de Alina Nelega.

De la actorie la desen

Vinovatul principal pentru animația care dă farmec poveștii semnate de Alina Nelega este actorul Luchian Pantea, ajutat fiind și de Ionuț Stoinea pe parte de fotografie, voluntar în cadrul Teatrului Național, și de Ștefan Roșca, care s-a ocupat de partea de montaj.

„Nicu Mihoc m-a rugat să fac eu grafica acestei povești, să încerc să găsesc o animație potrivită acestei povești extrem de frumoase și de actuale, semnată de Alina Nelega. Deși pe vremuri am mai chochetat cu desenul, cu pictura, pot să spun că acest proiect reprezintă o premieră pentru mine. Faptul că un actor desenează, face desenul și conceptul reprezintă ceva pe cât de inedit pe atât de minunat. Povestea este transpusă sub forma unui filmuleț de 16 minute care cuprinde aceste desene făcute de mine. Pot spune că am lucrat destul de mult la acest proiect undeva la 16 zile, câte 8-10 ore pe zi la modul cel mai serios, iar rezultatul este unul pe măsură”, a precizat Luchi.

Revenirea la teatru

Până la revenirea în sălile de teatru, actorii Companiei „Liviu Rebreanu” vor continua să fie aproape de publicul spectator, grație emisiunii live online „Din vorbă-n vorbă“ și a spectacolelor difuzate pe canalul de YouTube al Companiei „Liviu Rebreanu”.

„Sper ca după data de 15 iunie să putem juca spectacole în aer liber, unul din spațiile în care ne-am dori este Teatrul de Vară. Așteptăm noile reglementări din partea oficialităților. Poate după 1 iulie să putem juca și înăuntru, sau chiar după 15 iunie, dar cu protecție maximă și cu număr de spectatori limitat, de la 580 de locuri cât are Sala Mare a Teatrului Național din Tîrgu Mureș, undeva la 150 de spectatori, în condițiile în care trebuie respectată acea distanță. Pentru Teatrul de Vară s-ar preta spectacole precum „Campionatul de improvizație”, care poți să-l joci în orice spațiu, precum și piesa Take, Ianke și Cadîr, pentru că nu necesită un decor mare”, a precizat actorul Nicu Mihoc, care este și directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu”.