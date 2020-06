Gândurile primarilor mureșeni de Ziua Internațională a Copilului

Share



Una din cele mai sincere și mai minunate sărbători, Ziua Internațională a Copilului, marcată pe 1 Iunie, a fost cinstită de o parte din primarii mureșeni, care și-au exprimat gândurile cele dragi față de cele mai mici și mai minunate ființe, prin intermediul paginilor de Facebook.

Rădăcini, aripi și valori

„Rădăcini, aripi și valori – aceasta este moștenirea pe care suntem datori să o lăsăm copiilor noștri.

Rădăcini – să știe în orice moment cine și de unde sunt; aripi – să aibă încrederea și curajul de a-și lua zborul, să fie liberi să-și îndeplinească visurile; valori – care să-i ghideze de-a lungul anilor. Le urez tuturor copiilor o zi de 1 Iunie plină de bucurie. Să fie mai întâi de toate sănătoși, să-și păstreze entuziasmul, seninătatea și curiozitatea, să nu înceteze să viseze!. La mulți tuturor copiilor!” – Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești

Iubiți-vă mult copiii!

”Copiii mei sunt cel mai important lucru din lume!. Cele mai mari bucurii le-am avut prin copiii mei. De la nașterea copiilor mei, încoace, mi-am găsit puterea de a merge mai departe, în orice situație, indiferent cât de greu mi-a fost.

Chiar dacă acum sunt mari, în sufletul meu ei sunt copii și vor rămâne copii câte zile voi avea. Iubiți-vă mult copiii! Sensul vieții noastre este dat de ei!. La mulți ani tuturor copiilor, părinților și bunicilor!”-Mariana Vlad, primarul comunei Băla

La mulți ani tuturor copiilor, mici și mari!

„La mulți ani tuturor copiilor, mici și mari! Îmi pare rău că anul acesta, 1 iunie a fost “prins” în această perioadă dificilă. Sper însă că tot acest stat acasă a avut și părțile lui bune și a adus familiile mai aproape iar cei mici și cei mari deopotrivă s-au putut bucura de timpul petrecut împreună” – Maria Precup, primarul municipiului Reghin

Copilăria e vârsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat

„În fiecare an de 1 iunie îmi amintesc cu emoție de tinerețe, de emoția și fericirea cu care mi-am strâns pentru prima dată fetele în brațe, de emoția pe care am trăit-o de fiecare dată când am devenit bunică. Acum bucuriile mele sunt multiple, ele vin de la fiecare nepot de la fiecare fiică. Toți sunt copiii mei, iar 1 iunie este povestea lor a tuturor. Copilăria e vârsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plină de lumină și armonie. Să vă bucurați de ea, dragi copii! La mulți ani de 1 Iunie” – Lucreția Cadar, primarul Comunei Deda

Să fiţi fericiti, sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze

„De ziua voastră dragi copii vă doresc să fiţi fericiti, sănătoşi și mereu cu zâmbetul pe buze.

Să vă bucuraţi de fiecare zi şi să creşteţi frumos, să păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca pe o raza de lumina si speranta. La mulţi ani dragi copii !” – Mircea Mariș, primarul comunei Suseni

Vă iubim !

„La mulți ani copii !!. Bucuria, fericirea, norocul, zâmbetul și sănătatea să vă însoțească mereu. Vă iubim !!!” – Lucian Feier, primarul comunei Ideciu de Jos