APIA Mureș, în plină campanie de primire a cererilor unice de plată

În plină campanie de depunere a cererilor unice de plată, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş a apăsat serios pe accelerație, astfel ca până la data de 15 iunie, toți fermierii mureșeni să poată beneficia de subvenții. Detalii despre activităţile la zi din cadrul APIA Mureș ne-au fost oferite de Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al instituţiei.

Reporter: Care este activitatea prioritară în acest moment la APIA?

Ovidiu Săvâșcă: Suntem în plină campanie de primire a cererilor unice. La solicitarea țărilor afectate de pandemie printre care și România s-a făcut o solicitare către Comisia Europeană de prerogare a termenului limită de depunere a cererilor, de la 15 mai la 15 iunie 2020. Se cunoaște faptul că am avut o suspendare a activității pe o perioadă de trei săptămâni, între 12 martie și 6 aprilie, după care s-au primit cererile exclusiv prin metoda online. Depunerea cererii se face online prin apelul telefonic care îl fac funcționarii APIA către fermieri. De asemenea, depunerea adeverințelor de la Registrul Agricol se face tot online, astfel se evită acel drum la centrul județean APIA. Practic se evită cele două drumuri care le făceau fermierii, un drum la primărie pentru eliberarea adeverinței cu datele de la Registrul Agricol, document de eligibilitate cu care ulterior veneau la APIA, dar se evită și deplasarea pentru a depune efectiv cererea de plată la APIA. Acest lucru s-a făcut prin apelarea de către funcționar a fermierilor și închiderea cererilor prin apelul telefonic.

Rep.:Cum se mișcă fermierii în ce privește depunerea cererilor?

O.S.: Se cunoaște faptul că județul Mureș are un număr destul de ridicat de fermieri, undeva la 25.000 câți am avut în campania trecută, iar cererile depuse au fost pentru o suprafață de 270.000 ha. Raportat la perioada în care ne aflăm, înainte cu aproximativ două săptămâni până la finalul perioadei de depunere a cererilor, nu stăm deloc rău, din 24.900 de cereri, până la data de 28 mai avem 20.200 de cereri. Undeva la 4.700 de cereri ar mai fi de primit în următoarele două săptămâni. Pe această cale fac un apel ca toată lumea implicată în această activitate. Dacă vorbim de fermieri, să răspundă la apelurile telefonice ale funcționarilor APIA, dacă nu au fost contactați, să o facă ei funcționarilor care răspund de UAT-urile la care fermierii sunt arondați. În ce privește primăriile, să ne mobilizăm un pic pentru ultimele fișiere, practic pentru cei aproximativ 4.700 de fermieri care au rămas cu cererile nedepuse la APIA, să ne mobilizăm ca și pentru acești fermieri să eliberăm adeverințele în termen util, astfel ca fermierii să aibă posibilitatea încheierii cererilor la APIA și în acest an până la termenul limită de 15 iunie. Așteptăm fermierii să răspundă la telefon, iar cei care nu au fost contactați sau nu s-a reușit să se ia legătura cu ei, să o facă dumnealor. Obligatoriu, ca să aibă depusă și închisă cererea la APIA în acest an, nu este necesară prezența în sediile APIA, în schimb este necesar apelul telefonic și actualizarea cererii prin telefon cu funcționarul care răspunde de cererea fiecărui fermier.Timpul este destul de scurt până la închiderea perioadei de depunere a cererilor și este important ca fermierii să cunoască aceste aspecte .

Rep.: Se lucrează inclusiv în weekenduri …

O.S.: Am primit o circulară de la nivel central prin care obligatoriu în weekendurile rămase până pe 15 iunie sunt zile lucrătoare. Începând cu data de 6 aprilie am lucrat și în zilele de sâmbătă tocmai pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a nu ne aglomera pe ultima perioadă . Și de acum încolo, în următoarele weekenduri vor fi lucrătoare. Singura chestiune rămâne la nivel de decizie a fermierilor, amabilitatea acestora să răspundă la telefonic să putem închide cererea de plată.

Rep.: Ce alte noutăți ar mai fi ?

O.S.: Având în vedere contextul nefericit în care ne aflăm, s-a luat decizia la nivel ministerial, respectiv APIA central, pentru a veni în sprijinul fermierilor care au depus deja cererea unică de plată. Sper să vină cu dublu efect această măsură de eliberare a adeverințelor pentru finanțarea activităților curente. În primul rând pentru că fermierii ar putea beneficia, până la încasarea subvenției, de aceste adeverințe gaj. Se cunoaște de ceva vreme faptul că APIA eliberează aceste adeverințe doar undeva din luna iulie, după finalizarea inclusiv a controalelor preliminare. În contextul acestei pandemii, începând cu data de 15 mai, pentru fermierii care au depus cererea de plată, APIA poate elibera aceste adeverințe. Cumva îi motivăm pe fermieri să vină mai repede să-și depună cererea de plată pentru că au și această posibilitate, ulterior depunerii cererilor pot accesa aceste credite prin bănci. APIA are încheiate convenții cu aproape toate băncile comerciale, iar fermierii, în funcție de oportunități, pot să-și aleagă banca . Pe baza adeverinței gaj eliberată de APIA, până la încasarea subvenției, undeva la data de 15 octombrie, dată la care începe autorizarea plății avansului, fermierii pot beneficia de credite pe perioada verii pentru finanțarea activităților curente sau pentru finanțarea capitalului de lucru. Este o chestiune extrem de benefică, mai ales în această perioadă de pandemie. Numărul de solicitări până la această dată este destul de mare, se observă sprijinul adus de APIA fermierilor ca fiind unul binevenit. Aceste adeverințe au venit mai devreme ca de obicei, cu cel puțin două luni a fost devansat termenul față de anii anteriori. Asta e și noutatea, se eliberează mai repede aceste adeverințe, chiar în perioada de depunere a cererilor unice , ceea ce în anii anteriori nu exista. Repet, condiția esențială este ca fermierul să depună cererea, deoarece nu-i pot da adeverință pentru cererea din anul anterior. Obligatoriu trebuie să aibă depusă cererea pentru campania 2020, ulterior poate face această solicitare în situația în care dorește să fie finanțat până la încasarea subvenției. Automat, în momentul în care demarăm plata avansului și plata regulară, banca automat reține fermierilor partea de creditare pe care au obținut-o în perioada aceasta.

Rep.: Județul Mureș se pretează multor culturi și activități agricole. Cum se reflectă acest lucru în ce privește subvențiile?

O.S.: Ca și scheme de plată, suntem unul din cele mai diversificate județe. Avem foarte multă zootehnie, undeva pe locul 3 – 4 pe țară, dată fiind tradiția creșterii animalelor la nivelul județului Mureș cu tot ce înseamnă zootehnie, vacă de lapte, oaie, vacă de carne, capre, bunăstare porc, bunăstare păsări. Avem cam toate schemele de sprijin care se pot accesa prin APIA. La fel și măsurile de agromediu, acele plăți suplimentare la plata directă pe suprafață. Pentru îndeplinirea anumitor condiții, pentru pășuni și fânețe se acordă o plată suplimentară, de la 140 până la 310 euro la hectar în plus față de plățile directe.

Dacă vorbim de schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal, avem plățile pe sprijin cuplat vegetal la soia, lucernă, sfeclă de zahăr. Aici, de ani de zile suntem printre fruntași la nivel național, în ce privește numărul de solicitanți, respectiv sumele alocate fermierilor. Să nu uităm de partea de pomicultură, hamei, tutun, sfeclă de zahăr unde suntem foarte bine reprezentați cu o pondere de aproape 20 % din întreaga suprafață cultivată la nivel național. Dacă amintim de cei 830 de euro la hectarul de sfeclă, cât am autorizat la plată în cursul săptămânii trecute la sprijinul cuplat vegetal pentru o suprafață de peste 4.000 de hectare, vă dați seama că sunt niște sume frumoase care au intrat în conturile fermierilor. La soia am avut 212 euro la hectar, respectiv 95 de euro la lucernă. Undeva la 7-8 milioane de euro a fost ultima tranșă de plată pentru aceste scheme de sprijin cu care și încheiem campania de plată 2019.

Rep.: Care este suma totală a subvențiilor ?

O.S.: Dacă e să ne referim la plățile pentru anul 2019, cu tot ce înseamnă schemă de plată derulată prin APIA, ne apropiem undeva la 100 de milioane de euro la nivelul județului Mureș. Pot să afirm că stăm bine la acest capitol, ceea ce reprezintă un succes comun al parteneriatului care există între funcționarii APIA și fermieri. Este o relație foarte bună bazată pe un profesionalism și o deschidere a funcționarilor pentru fermieri. Lumea este bine informată, lucru care se reflectă și în ce privește gradul de accesare a tuturor fondurilor care se derulează prin APIA la nivelul județului Mureș, unde stăm destul de bine. Nu spun că nu este loc și de mai bine, ne situăm undeva în top 10 la nivel național în ce privește accesarea schemelor de plată și a fondurilor alocate prin APIA.

Rep.: Subvențiile sunt extrem de binevenite în acest an, marcat de această pandemie.Totuși, sunt fermieri care lasă totul pe ultima sută de metri

O.S.: Nedumerirea mea este legată de anumiți fermieri, de ce nu se mobilizează ceva mai repede în ce privește depunerea cererilor unice. Este un exercițiu financiar binecunoscut, sumele sunt bugetate la începutul fiecărui exercițiu financiar, și nu cred că cineva se riscă să nu accesăm sumele acestea, mai ales în condițiile actuale. După criza sanitară cu siguramță va urma și o criză economică, mai exact suntem la începutul ei, și cine ar putea să riște să nu accesăm acești bani. Nu este foarte complicat, este voarba doar de un pic de mobilizare. Toată lumea să conștientizeze faptul că în aceste momente, după un simplu răspuns la telefonul funcționarului, după câteva luni ți se virează niște bani în cont, fapt pentru care nu ar trebui să avem astfel de zbateri în a face tot timpul apel la potențialii beneficiari să nu uite să-și depună cererile sau să răspundă la telefon ca să închidă cererea de plată pentru anul în curs. Nici dacă nu ar fi fost această pandemie nu ar fi trebuit să avem o astfel de situație ca tot timpul să mobilizăm fermieri prin presă și prin alte mijloace că ne apropiem de termenul limită de depunere și sunt încă fermieri cu cererile nedepuse.

Rep.: Ce urmează după perioada de depunere a cererilor unice de plată?

O.S.: După data de 15 iunie, imediat vom genera un control administrativ în masă. Practic, se face un control administrativ în baza de date, o încărcare a tuturor declarațiilor de suprafață care ulterior, în sistemul informatic, vor genera anumite suprapuneri sau supradeclarări. Avem o perioadă de control preliminar în care fermierii, fără să fie penalizați, au posibilitatea clarificării acestor suprapuneri. Imediat după finalizarea acestei activități, undeva la începutul lunii iulie, urmează eșantionul de control în teren. Anul acesta, din sursele care le am, se va merge pe controale pe teledetecție, să fie cât mai puțin contact între fermier și funcționar. Cu siguranță, aproape tot eșantionul va fi supus acestui tip de control. După ce vom primi rezultatele de la prestatorul de teledetecție, vor fi aduse clarificările necesare, cele care nu au neclarități vor merge nai departe pe fluxul de autorizare, iar în cazurile cu neclarități, vor fi prezentate fermierilor care au posibilitatea de a cere reinterpretarea lor. Ulterior, după finalizarea acestor activități ne vom pregăti de plata avansului (15 octombrie – 1 decembrie), respectiv plata finală 1 decembrie-30 iunie (anul următor).

A consemnat Alin ZAHARIE