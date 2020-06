„Ne pregătim să atragem fonduri europene substanțiale”, declară Klaus Iohannis

Share



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că România se pregăteşte să atragă “fonduri europene substanţiale”, făcând referire la o propunere a Comisiei Europene.

El a spus că propunerea este ca Fondurile Multianuale să fie discutate “la pachet” cu fondurile destinate revigorării economiei.

“Este în discuţie o propunere a Comisiei pe care noi o găsim bună. Asta înseamnă că Fondurile Multianuale, aşa-numitul MFF (Multiannual Financial Framework- n.r.), vor fi discutate la pachet cu fonduri care sunt destinate pentru revigorarea economică, pentru creşterea rezilienţei economice în Uniunea Europeană, cum se spune. Deci, vom beneficia şi noi, România, de mai multe fonduri europene decât am avut iniţial în plan, iniţial, vorbesc înainte de criză”, a punctat şeful statului.

Iohannis a explicat că acest proiect nu este unul definitiv, ci va fi negociat, o primă etapă urmând să aibă loc la Consiliul European, pe 18 şi 19 iunie.

Fondurile vor fi folosite pentru investiţii în autostrăzi, infrastructura de cale ferată, energie regenerabilă şi sisteme publice.

“Noi am analizat toate oportunităţile. Noi vom investi aceşti bani în proiecte foarte importante pentru România. Nu doar revigorarea economică, deci vor primi şi firmele posibilitatea să folosească aceşti bani, dar, foarte important, vom investi în autostrăzi, vom investi în linii de cale ferată, vom investi în proiecte de energie regenerabilă, vom îmbunătăţi sistemele publice, vom investi bani importanţi în sistemul de sănătate publică, în sistemul de învăţământ. Toate aceste lucruri vor fi pregătite în detaliu, dar până atunci, noi suntem hotărâţi să ne batem cu toţii pentru a primi o alocare cât se poate de substanţială pentru România”, a mai spus acesta.

“Ne pregătim să atragem fonduri europene substanţiale, pe care le vom investi în beneficiul României şi, evident, al românilor”, a afirmat Iohannis.

Preşedintele a avut, miercuri, o discuţie cu premierul Ludovic Orban la Palatul Cotroceni.

(www.agerpres.ro)