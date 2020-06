Licitație – Primăria Nadeș

Share



Anunţ public

Primăria comunei Nadeş cu sediul in com. Nades, nr. 343, jud. Mures, cod postal: 547430, organizează licitaţie publică deschisă cu oferte in plic in baza HCL nr. 34/29.05.2020, în vederea instrainarii imobilului, reprezentat prin constructii – Scd=197 mp si teren intravilan, in suprafata totala de 627 mp, situat în comuna Nadeş, localitatea Nades, nr. adm. 230, înscris în CF. nr. 50950- Nades, nr. cad. 50950, aflat în proprietatea privată a COMUNEI NADES, CUI 5961760.

In prezent, imobilul are destinatia de CASA DE LOCUIT, a fost construit in anul 1945, regim de inaltime S+P.

Preţul de pornire al licitaţiei, stabilit de catre expert ANEVAR ing. Masca Petru, este de 59.220,00 lei.

Garanţia de participare reprezintă 5% din preţul de pornire al licitaţiei.

Caietul de sarcini costa 50,00 de lei, iar taxa de participare este de 100,00 lei.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 09.07.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Nadeş, nr. 343 (sala de şedinţe).

Procurarea documentaţiei de licitaţie se face la registratura Primăriei comunei Nadeş incepand cu data de 11.06.2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.06.2020.

Depunerea ofertelor se va face intr-un singur exemplar direct la registratura Primariei sau prin posta la adresa mentionata mai sus. Data limita de depunere a ofertelor este de 08.07.2020, orele 15.00.

Instanta competenta pentru solutionarea eventualelor litigii aparute este Tribunalul mun. Tg. Mures. Termenele de sesizare a instantei 30 de zile de la afisarea ofertei castigatoare.

Data transmiterii anuntului spre publicare: 05.06.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na ing. Borla Iudith la tel. 0265763112, int. 3.

Primar,

Ivan Erhardt Laszlo