Mara Togănel, vizite la școlile din județ

Prefectul Județului Mureș, Mara Togănel a efectuat, în cursul zilei de joi , vizite la câteva unități de învățământ din județ, prilej cu care a luat pulsul activităților premergătoare examenelor de final de an școlar. „Am continuat deplasările în județ pentru a vedea cum s-au pregătit şcolile în perioada premergătoare examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Națională. Astăzi am fost la Colegiul Silvic Gurghiu. Aici, printr-o bună colaborare a unității de învățământ cu administrația locală, elevii îşi desfăşoară pregătirea în siguranță.

Ieri, programul meu a inclus deplasări la mai multe unități de învățământ din Acățari, Păsăreni, Miercurea Nirajului, Sărățeni și Sovata, iar săptămâna viitoare vor urma şi alte zone din județ.

Mai sunt doar câteva zile din perioada de pregătire. Am încrederea că vom trece cu bine peste cele două examene, fără ca vreun copil sau profesor să fie supus riscului. Pentru aceasta este nevoie de multă implicare, responsabilitate şi respectarea măsurilor de distanțare şi igienă”, a postat prefectul Mara Togănel pe pagina sa de Facebook.