„În pași de dans prin viață”, cartea de debut semnată Ercsei Anna-Maria

În peisajul literar și-a făcut apariția un nou nume, Ercsei Anna-Maria care ne propune spre delectare povestea lui Bubu, personajul cărții „În pași de dans prin viață”. Înainte de a parcurge paginile cății , apărută în regim self-publishing, Anna-Maria ne-a făcut o mică introducere , prilej să aflăm câte ceva despre locul ei natal, despre pasiunea pentru dans, și nu în ultimul rând despre cartea sa intitulată „În pași de dans prin viață”.

Reporter: Pentru început, să facem cunoștință. Cine este Ercsei Anna-Maria ?

Ercsei Anna-Maria: Este o persoană simplă, normală, ca oricare alta cu multe vise și aspirații. Este și mamă și soție în același timp. S-a născut la Târgu Mureș în 27 Iulie 1994. În anul 2013, a absolvit cursurile liceului Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin, filologie română-engleză, apoi cursurile școlii postliceale la Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, profil Asistent medical generalist. În perioada copilăriei 1999-2008, a participat la numeroase competiții de dans sportiv, remarcându-se atât la nivel național cât și internațional. Nu cu mult timp în urmă, am absolvit cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane la London School of Business and Communication din Marea Britanie.

Rep.: Te-ai stabilit în Germania. Cum s-a ajuns la această decizie ?

Ercsei Anna-Maria: Sinceră să fiu, a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-am luat în perioada respectivă. A fost o decizie luată la nivel familial, deși eram atât de legată de orășelul în care am copilărit, de Reghin, de oamenii pe care i-am întâlnit, dar si de locurile pe care obișnuiam să le colind începând din perioada copilăriei si până să ajung să mă stabilesc aici. Venirea fetiței mele, m-a făcut să mă reorientez din toate punctele de vedere, atât profesional cât și personal, și am început să înțeleg că acum ea e cea mai importantă si trebuie sa privim lucrurile în interesul ei, în primul rând.

Rep.: De când această pasiune pentru scris ?

Ercsei Anna-Maria: A fost o decizie spontană, o idee mai degrabă. Cred că am fost influențată în mod special de perioada de liceană, pentru că atunci am început sa cochetez cu tainele scrisului, participând și pe atunci la toate concursurile care se iveau. M-am gândit în sinea mea, că ar fi un mod atipic pentru fetița mea să mă descopere citind.

Rep.: Ajungem la cartea „În pași de dans prin viață”. Despre ce vorbește ea ?

Ercsei Anna-Maria: Cartea este despre Bubu. O fetiță care deși a trecut prin multe încercări, a știut să transforme răul in bine. Aceasta urmărește evoluția ei, începând din perioada în care era copil, și până să devină ea însăși mamă.

Rep.: Cum poate fi găsită cartea?

Ercsei Anna-Maria: Am lansat cartea în regim self-publishing, pe data de 1 iunie. Cartea va fi disponibilă pe Google Play, iar în viitor va fi disponibilă și pe Amazon urmând a fi tradusă în limba engleză și germană.

Rep.: O invitație pentru cititori să parcurgă acest demers literar al tău pe nume „În pași de dans prin viață”

Ercsei Anna-Maria: Dragii mei, dacă vreți să o redescoperiți pe Bubu, vă invit cu drag să călătoriți alături de ea citind cartea ei de debut. Am ținut legătura cu mulți dintre voi, și știu cât de mult ați așteptat-o. Iată că, așteptarea a luat sfârșit!

A consemnat Alin ZAHARIE