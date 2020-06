Blue Air, zboruri spre 21 de destinații, în iunie

Share



Blue Air informează că în luna iunie va opera zboruri către 21 de destinaţii, din 11 ţări, spre şi dinspre care autorităţile au anunţat eliminarea restricţiilor de călătorie pe parcursul acestei luni, a anunțat operatorul aerian low-cost.

Zborurile disponibile pentru rezervare, sunt: de la/ spre Bucureşti Otopeni – Bruxelles, Copenhaga, Dublin, Florenţa, Koln, Larnaca, Hamburg, Helsinki, Malaga, Stuttgart, Valencia, Cluj Napoca, Iaşi; din/ spre Bacău – Dublin, Londra Luton, Bruxelles, Torino; din/ spre Cluj Napoca – Bucureşti Otopeni, Dublin; din/ spre Sibiu: Stuttgart.

Oana Petrescu, CEO Blue Air, a declarat: “Ne bucurăm să putem răspunde cererilor primite de la pasagerii noştri şi să reluăm treptat zborurile. După 10 săptămâni la sol şi în şomaj tehnic, eu, alături de colegii mei piloţi şi însoţitori de zbor şi de întreaga echipă Blue Air, suntem entuziasmaţi să ne reluăm treptat activitatea, chiar dacă la un nivel foarte scăzut. Vestea bună este că, în pofida reducerii semnificative a nivelului de activitate previzionat pentru acest an, săptămâna trecută, după îndelungi discuţii cu reprezentanţii salariaţilor şi cu acţionariatul, am reuşit să găsim împreună o formulă de colaborare care face posibilă păstrarea în echipa Blue Air a tuturor piloţilor şi a însoţitorilor de bord care îşi doresc acest lucru”.

Până la reluarea programului de zbor regulat, la începutul lunii iulie, Blue Air operează zboruri la cerere, în conformitate cu cererea înregistrată pentru fiecare destinaţie şi restricţiile de mobilitate stabilite de autorităţi.

Pentru rezervarea acestor zboruri, pasagerii trebuie să acceseze secţiunea dedicată de pe site-ul Blue Air, Zboruri la Cerere, să identifice zborul dorit şi să urmeze paşii indicaţi pentru rezervarea online. Pentru zborurile la cerere, voucherele nu sunt acceptate ca formă de plată. Pasagerii se pot informa cu privire la lista completă a zborurilor active, consultând în mod regulat această secţiune, ce este permanent actualizată, precizează compania.

Un comunicat companiei se mai arată că “Blue Air a implementat protocoale riguroase de siguranţă la bordul aeronavelor sale. Din luna februarie, Blue Air a fost prima şi singura companie aviatică din România ale cărei aeronave au fost dezinfectate zilnic printr-un proces de nebulizare, folosind substanţe care sterilizează întregul spaţiu în care sunt distribuite. Acest proces modern de sterilizare şi dezinfectare va fi menţinut pe termen nelimitat. În plus, aeronavele Blue Air sunt echipate cu filtre de aer HEPA, cu performanţe similare celor utilizate în sălile de operaţii ale spitalului, având o eficacitate de peste 99,97% în captarea virusurilor şi bacteriilor din aerul filtrat. Ca o confirmare a corectitudinii şi eficienţei măsurilor implementate, niciun membru al echipajelor Blue Air nu a fost infectat cu noul coronavirus, în pofida faptului că în perioada stării de urgenţă, Blue Air a operat numeroase zboruri charter şi de repatriere, inclusiv în ţările din zona roşie”.

Pasagerii Blue Air trebuie să poarte măşti de protecţie pe toată durata călătoriei, să îşi dezinfecteze frecvent mâinile şi să evite deplasările în cabină. Echipajele vor instrui pasagerii cu privire la măsurile de siguranţă pentru sănătate şi se vor asigura de respectarea acestora.

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, cu un model de business bazat pe reducerea complexităţii, respectiv Low Cost – Low Complexity şi cu abordare centrată pe nevoile pasagerilor.

Compania operează avioane tip Boeing 737. În cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri şi a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificată IATA Operational Safety Audit (IOSA) de către International Air Transport Association (IATA) pentru standarde excepţionale de operare şi este membră cu drepturi depline IATA.

Sursa: AGERPRES