28.972 de persoane beneficiare ale șomajului tehnic în județul Mureș

Share



Criza creată de pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea activității pentru o parte din firmele mureșene, astfel că, începând cu data de 16 martie, angajatorii au putut înainta cereri pentru șomajul tehnic instituit pe perioada stării de urgență.

„Îndemnizația de care beneficiază salariații se stabilește la 75 % din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj nu mai mult de 75 % din câștigul salariului mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 . De această indemnizație beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar sau parțial activitatea ca urmare a efectelor epidemiei cu Covid-19 conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului”, ne-a declarat Gheorghe Ștef, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Mureș.

În vederea acordării sumelor pentru șomajul tehnic, angajatorii au depus actele, prin poștă sau electronic prin aplicația aici.gov.ro.

„Începând cu luna mai s-au depus actele pentru luna aprilie, iar de la 1 iunie se depun actele pentru luna mai pe platforma aici.gov.ro. Este vorba de o cerere semnată și datată de căre reprezentantul legal însoțită de declarația pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. Plata îndemnizației de șomaj se face de către noi, AJOFM, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se face în conturile deschise de angajator la băncile comerciale, iar angajatorii au obligația ca în termen de trei zile de la încasarea sumei să plătească către angajați suma respectivă. Să nu uităm faptul că ei au obligația, ca din acea sumă care o primesc de la noi, cei 75 % din salariul brut, să plătească contribuțiile sociale obligatorii. De asemenea, dacă un angajator are mai multe contracte de muncă cu normă întreagă, trebuie să fie toate suspendate. Dacă unul e activ, nu beneficiază de șomaj tehnic, deci ele trebuiesc suspendate”, a spus Gheorghe Ștef.

Care e situația la nivel de județ în ce privește beneficiarii șomajului tehnic ?

„În luna aprilie am plătit acest șomaj pentru luna martie, care a început cu data de 16 până pe 31 martie. Au fost 1.932 de cereri pentru 8.972 de persoane , în ce privește perioada 16- 31 martie, pentru șomaj tehnic. Pe luna mai am avut depuse, pentru luna aprilie, 3894 de cereri pentru 28.972 de persoane , din care 27 de cereri pentru 215 persoane au fost anulate. Am plătit 3.867 de cereri pentru 28.757 de persoane, suma ridicânduse la 48.524.924 lei”, afirmă directorul AJOFM Mureș. Una din problemele întâmpinate a fost cea legată de întocmirea cererilor, fapt pentru care reprezentanții AJOFM Mureș cer o mai mare atenție la respectarea cerințelor legii în ce privește depunerea cererilor pentru șomajul tehnic. „Rugămintea mea cea mai mare, pe care mereu o exprim prin orice mijloace, inclusiv mass media, este aceea că declarația și lista cu persoanele beneficiare de șomaj tehnic trebuie să fie semnate neapărat de către administrator, nu de către contabil. Aici am întâmpinat cele mai multe probleme. Se spune clar în lege și în ordonanță că reprezentantul legal trebuie să își asume răspunderea. Nu a fost ceva intenționat acest lucru, ca un contabil să țină loc administratorului. Acesta are împuternicire să depună actele la finanțe, dar aici nu e cazul. Problemele au fost reglate în cele din urmă. Deși a fost o muncă destul de mare, am făcut față cu brio și nu au fost probleme la nivel de județ”, a menționat Ștef.

Volum de muncă sporit

Volumul de muncă din această perioadă nu e unul de neglijat, spune Gheorghe Ștef.

„Volumul de muncă în această perioadă a fost unul extrem de mare comparativ cu alte perioade. Avem și șomajul normal, pe când șomajul tehnic are în spate o muncă mult mai mare. Noi trebuie să verificăm dacă perioada de suspendare e conformă art. 52 alin. (1) lit. a) C din Codul Muncii, sau dacă a fost declarat salariul de bază . Noi toate astea trebuia să le verificăm”, afirmă Gheorghe Ștef.

2,5 %, rata șomajului

În ce privește șomajul normal, rata acestuia la nivel de județ înainte de pandemie era de 2,5 %.

„Șomaj tehnic nu exista înainte de această pandemie. El se poate trimite de către angajator oricând, dar acesta suportă 75 %, pe când la șomajul normal vorbim de cu totul altceva. Aveam undeva, vorbesc în luna martie, în jur de 6.094 de șomeri , dintre care erau șomeri indemnizați 1.080, și 5.014 șomeri neindemnizați , rata șomajului fiind de 2,54 %. Aici vorbim de cu totul altceva, de persoane care au rămas fără un loc de muncă. De acest șomaj se beneficiază o perioadă de 6, 9 sau 12 luni, în funcție de stadiul de cotizare. În cazul șomajului normal vorbim de o cu totul altă activitate, comparativ cu șomajul tehnic care e doar pe perioada suspendării activității și a celei care face obiectul Decretului 195/2020”, a precizat Gheorghe Ștef.

Prelungirea șomajului tehnic

Perioada șomajului tehnic a suferit o nouă modificare începând cu data de 1 iunie , în sensul în care, după această dată mai pot beneficia de șomaj tehnic doar operatorii economici cărora încă li se aplică restricții.

„A fost instituit acest șomaj tehnic pe perioada stării de urgență , apoi pe perioada stării de alertă. În prezent, așteptăm să mai apară ceva acte și normative în Monitorul Oficial , să vedem cum se va prelungi. Din ce înformații am, care nu sunt oficiale, va fi până în 31 decembrie 2020, doar la domeniile cu restricții, unde nu își pot relua activitatea, activități ce urmeză să fie comunicate. Practic, acest șomaj tehnic se poate menține până în luna decembrie, doar la cei care au restricții. Totul depinde de cum va evolua această pandemie. Noi sperăm să scăpăm cât mai repede de această stare , sănătatea e mai importantă decât orice. Prevederile Ordonanței 30, act normativ prin care s-a constituit șomajul tehnic, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituită prin decret Art.93, alin.1 din Constituția României pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții. Până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020 . Momentan atâta avem în lege. Urmează să primim exact care sunt domeniile în care se menținem restricțiile”, a subliniat Gheorghe Ștef.