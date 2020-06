Criterii pe baza carora iti alegi rama de ochelari

Share



Alegerea unei rame ochelari barbati este de cele mai multe ori o decizie care apartine strict pacientilor, desigur tinand cont si de recomandarea medicului oftalmolog specialist. Pe langa considerentul estetic, pacientii trebuie sa tina cont materialul din care este realizata rama, incadrarea in forma fetei lor, durabilitatea ramei, precum si de cat de confortabil se simt cand poarta ochelarii.

Specialistii sugereaza faptul ca nu toate ramele de ochelari sunt potrivite pentru orice tip de lentile. Pacientii care doresc montarea unor lentile progresive, bifocale sau de o anumita grosime, trebuie sa se asigure ca si rama suporta acest lucru. In fond, ochelarii trebuie sa sublinieze trasaturile care ii avantajeaza pe pacienti, iar in acest sens, o rama de ochelari de vedere in culoarea ochilor este varianta ideala.

De asemenea, rama ochelarilor trebuie sa fie proportionala cu lungimea fetei, asadar cu cat fata este mai lunga, cu atat inaltimea ramei, adica distanta de la partea superioara a ramei pana la cea inferioara trebuie sa fie mai mare.

Modele de rame de ochelari

Exista in magazinele de specialitate mai multe modele de rame de ochelari vedere barbati, fiecare avand avantajele si dezavantajele ei. Rama intreaga cu cadru complet este fabricata din plastic sau din metal si este o varianta foarte rezistenta pentru perechea de ochelari a pacientilor mai neindemanatici, deoarece in cazul unei unui soc aceasta protejeaza complet lentilele.

Rama de ochelari cu jumatate de cadru, si anume cu prindere pe fir este o varianta mult mai discreta pentru persoanele cu dioptrii mai mari, unde lentila devine mai groasa deoarece rama are o greutate mai mica fata de rama intreaga, este mai subtire si asigura un aspect sofisticat.

Ochelarii fara rama, fara cadru, cu lentilele prinse pe capse sau suruburi reprezinta o varianta discreta si confortabila pentru purtatorii de ochelari, care nu le influenteaza in niciun fel tinuta zilnica.

Materiale pentru rame de ochelari

In functie de materialul din care este fabricata rama de ochelari, aceasta poate fi din plastic, o varianta mult mai usoara, disponibila in mai multe forme si culori, insa si mai fragila decat cea din metal si rame din metal.

Ramele de ochelari din metal sunt mult mai rezistente insa si mai grele si necesita intretinere mult mai atenta. Acestea nu sunt potrivite persoanelor cu dioptrii mari deoarece nu mascheaza grosimea lentilelor. Cele mai folosite rame de metal sunt din titan deoarece sunt usoare, flexibile si durabile.

Nu in ultimul rand, pe langa plastic si metal ramele ochelarilor, pot fi confectionate si din alte materiale ceva mai neconventionale, precum lemn sau materiale fashion.

Stilul ramei de ochelari

Rama de ochelari se alege si in functie de forma si stil. Asadar, ochelarii de vedere cu rama rotunda sunt simpli si versatili, dau un look natural si smart, in timp ce ochelarii de vedere tip aviator sunt un accesoriu cheie pentru barbatii eleganti.

Modelele de ochelari cu rama patrata sunt mai retro, mai seriosi si pot fi imprimati pe rama ferite modele indraznete. Fara doar si poate, stilul vestimentar si personalitatea pacientilor influenteaza si alegerea ramei de ochelari.