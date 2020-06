Decât o Revistă (DoR), premiul pentru Inovație la European Press Prize

Share



Redacția DoR (Decât o Revistă) a câștigat premiul pentru Inovație la European Press Prize, grație proiectului „DoR Pop Up la Târgu Mureș”. Este cel de-al doilea premiu EPP câștigat de cei de la DoR, după cel primit în 2017 pentru materialul despre tragedia din Colectiv.

„Vara trecută am făcut o nebunie: am îmbarcat redacția într-un autocar și am mutat-o pentru o săptămână cu totul (editorial și administrativ) la Târgu Mureș. Am documentat o mulțime de povești locale, am făcut cursuri, am făcut întâlniri cu comunitatea, am făcut un zine despre Saschiz, un sat din județ, și am dus la capăt un experiment fenomenal.Astăzi, acest experiment a primit premiul European Press Prize 2020 Awards pentru inovație, o competiție la care participă cele mai importante redacții de pe continent și care a fost jurizată anul acesta, printre alții, de fostul redactor șef de la The Guardian, redactorul șef de la Der Standard și directoarea editorială de la Le Monde.Premiul ăsta e pentru comunitatea noastră de cititori din Târgu Mureș și pentru o echipă care știe că nimic nu e imposibil dacă lucrăm colaborativ și ne punem cu toții cunoștințele și resursele la dispoziție. Mulțumim enorm. E benzină de care DoR are nevoie într-o vară de pandemie. Veștile sunt chiar mai bune decât atât; colega noastră Andreea Giuclea a ieșit a doua la categoria opinie cu textul cu care a câștigat categoria opinie și la Superscrieri: www.dor.ro/goluri-mai-multe-glezne-mai-fine/.”, a fost mesajul postat pe Facebook de Cristian Lupșa, editorul Decât o Revistă.