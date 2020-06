”Dialoguri asincrone” propuse de Vasile Boloș

Share



Decanul de vârstă al consilierilor județeni din Mureș, social-democratul Vasile Boloș, a publicat recent un nou volum (al șaselea din portofoliu), intitulat ”Dialoguri asincrone”. Cartea a apărut la Editura Limes, are 352 de pagini și conține, așa cum afirmă autorul în prefață, ”gânduri și idei exprimate, sub diferite forme și cu diverse ocazii în decursul timpului”, sub formă de jurnal.

Un ”pixel” despre societatea mureșeană

Volumul include articole publicate în presă, intervenții avute în calitate de consilier județean și o parte din corespondența purtată, sub diverse forme, în perioada 2016-2020.

”Prezentul volum pe care l-am intitulat ”Dialoguri asincrone” se adaugă la seria celorlalte volume personale similare: ”De Universitas”, ”Mărturii de viață academică”, ”Opinii și ecouri”, ”Rostiri și scrieri” publicate în anii anteriori, fiind realizat din dorința mărturisită într-o prefață anterioară pe care o reiau și acum considerând că rămâne pe mai departe valabilă: ”Viața oricărei comunități, și deci și a comunității mureșene căreia îi aparțin, se desfășoară pe mai multe planuri care însumate, după reguli pe care sociologii și istoricii le stăpânesc, vor da posibilitatea de a o înțelege cât mai aproape de complexitatea ei adevărată. Despre utilitatea prezentului demers publicistic îmi vine greu să mă pronunț. Cred, însă, că într-o perspectivă de timp mai îndelungată, la realizarea unei imagini complete a vieții societății mureșene, conform principiului menționat mai sus, acest volum poate fi un ”pixel” constitutiv. Fidelitatea acestei imagini este condiționată de existența a cât mai multor astfel de ”pixeli” care există deja sau se vor naște prin eforturi individuale sau colective viitoare.” De ce ”Dialoguri asincrone”? Pentru că răspunsul real, sau potențial, ale unor ”parteneri de dialog” la ideile și gândurile exprimate în textele scrise este unul decalat în timp fiind posibil numai după ce aceștia au luat la cunoștință prin lectură de acestea”, a mărturisit autorul cărții, prof. univ. dr. ing. Vasile Boloș.

Adept al perceptului scripta manet

Volumul se bucură și de un scurt cuvânt introductiv semnat de dr. Valentin Marica, scriitor și publicist mureșean.

”Profesorul Vasile Boloș crede în perceptul scripta manet (”Eripitur persona, manet res”, scria Lucretius; ”Dacă materia are timp, cuvântul are eternitate”, instituia Nichita Stănescu în ”Războiul cuvintelor”), are dorința nedisimulată de a dovedi că a ctitorit în tărâm mureșean ”pentru mai binele semenilor” și că traseul de gândire, trudă și împlinire trebuie trecut în ”urmă scrisă”, a precizat dr. Valentin Marica.

Prof. univ. dr. ing. Vasile Boloș s-a născut la 16 noiembrie 1947, în Turda, este de profesie doctor inginer în specialitatea ”Tehnologia construcțiilor de mașini”, fost rector al Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș în perioada 1990-2004 și prorector științific al aceleiași universități, între 2004-2008 și 2008-2012. Din anul 2004 și până în prezent, Vasile Boloș a deținut funcția de consilier județean în patru mandate din partea Partidului Social Democrat Mureș.

Alex TOTH