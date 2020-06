Ghidul absolventului de gimnaziu 2020-2021

Echipa cotidianului mureșean Zi de Zi aduce sub privirile voastre de părinți, elevi sau dascăli, o nouă ediție a Ghidului absolventului de gimnaziu.

Este un material care vine în completarea ofertei educaționale standard, editate de ISJ Mureș, unde sunt prezentate profilurile, numărul de locuri și mediile de admitere anterioare.

Este, pentru liceele mureșene, cele care au ales să fie prezente în acest ghid, o ocazie de a spune mai mult despre oferta educațională pe care o aduc în fața miilor de absolvenți de clasa a 8-a din Județul Mureș.

