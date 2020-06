Mureș: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 400.000 de lei

Share



Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din judeţul Mureş au efectuat, miercuri, 10 iunie, 21 de percheziţii, în trei judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul estimat fiind de peste 400.000 de lei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a arătat, miercuri, că poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş, Harghita şi Bihor, la sediile şi domiciliile unor persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

“În fapt, din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2019, reprezentanţii unui operator economic, din Mureş, ar fi stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu diferite societăţi comerciale din judeţele Mureş, Harghita şi Bihor şi ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale de prestări servicii şi livrări de bunuri, fără conţinut economic real, beneficiind astfel de deduceri fiscale ilegale. Până la acest moment, prin faptele săvârşite, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu 435.688 de lei”, a precizat IPJ Mureş, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cauză poliţiştii continuă cercetările faţă de doi bărbaţi, de 40 şi 50 de ani, ambii din judeţul Mureş, administratori în fapt şi de drept ai societăţilor comerciale în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

La percheziţii au participat şi poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din judeţele Bihor şi Harghita, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Mureş.

(www.agerpres.ro)