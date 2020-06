Șofer băut, fugit din izolare

Share



În cursul zilei de miercuri 10 iunie în jurul orei 19:50, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Târgu Mureș, au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe B-dul Cetății, cu implicarea a două autoturisme, soldat cu pagube materiale, în care unul dintre conducătorii auto a părăsit locul incidentului.

„În urma verificărilor efectuate, bărbatul în cauză, de 52 de ani, din Târgu Mureș, a fost identificat în trafic, pe raza municipiului, în timp ce conducea un autoturism. În urma testării cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la unitatea spitalicească pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, ca urmare a verificărilor în bazele de date, s-a stabilit faptul că acesta se afla sub incidența măsurii izolării la domiciliu, motiv pentru care a fost sancționat contravențional conform Legii 55/2020, fiind plasat în carantină instituționalizată.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, informează Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul IPJ Mureș.