COMUNICAT. Secția pentru procurori din cadrul CSM subminează ordinea constituțională din România și atacă libertatea de exprimare și independența judecătorilor

Share



Asociația Magistraților din România (AMR) şi Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) transmit următorul comunicat de presă:

Sectia pentru procurori din cadrul CSM submineaza ordinea constitutionala din Romania si ataca libertatea de exprimare si independenta judecatorilor

Asociația Magistraților din România (AMR) şi Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) condamna public atacul si presiunile procurorilor din CSM fata de libertatea de exprimare si, implicit, fata de independenta judecătorilor, precum si atacul la ordinea constitutionala din Romania, manifestat prin Hotararea nr. 424/5 mai 2020 a Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin aceasta hotarare, contrar Constitutiei și legii, membrii Sectiei pentru procurori a CSM au analizat declaratiile unui judecator, prin raportare la statutul și obligațiile acestuia, fapt ce contravine flagrant competentelor Sectiei pentru procurori.

Conform Constitutiei si legii, analiza modului in care judecatorii respecta sau nu statutul profesiei, obligatiile profesionale sau Codul deontologic este atributul exclusiv al Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM sau al Plenului CSM și numai in situatia in care, prin conduita judecatorului sau procurorului, este afectata independentei sistemului judiciar in ansamblu. Or, prin hotararea data, nu numai ca Sectia pentru procurori si-a permis sa uzurpe intr-un mod abuziv si fara precedent competentele ce ii sunt recunoscute prin lege, ci, mai mult, a contrazis chiar concluziile Plenului CSM cu privire la aceeasi situatie de fapt.

De asemenea, prin Hotararea nr. 424/5 mai 2020, Sectia pentru procurori a inventat institutii juridice noi si si-a arogat competente peste Constitutie si lege, aparand “independenta procurorilor din cadrul Ministerului Public”.

Sectia pentru procurori a CSM are competenta expres prevazuta de lege de a apara “imparțialitatea sau independența procurorilor în dispunerea soluțiilor, în conformitate cu Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară”, si, nicidecum, apararea independentei in abstract a corpului de procurori, sintagma ce contravine, de altfel, prevederilor constitutionale.

Amintim ca, potrivit Constitutiei, judecatorii sunt cei care infaptuiesc justitia, se supun numai legii si niciunei alte ierarhii, in timp ce procurorii sunt supusi controlului ierarhic si sunt sub autoritatea ministrului justiţiei, independenta si impartialitatea acestora fiind garantata la nivel individual, in privinta solutiilor pe care le dispun in cauzele cu care sunt învestiti.

Este important de notat ca, ani la rand, Sectia de procurori a CSM nu a avut nicio reactie la faptul ca unii procurori i-au urmarit penal si i-au trimis in judecata pe judecatori si procurori pentru solutiile pe care le-au dat, incalcand, astfel, in mod cert, independenta acestora.

Cu atat mai mult, este revoltator si de neacceptat ca aceeasi Sectie de procurori a CSM sa isi aroge atributii legale pe care nu le are, sa incalce libertatea de exprimare a unui judecator si sa “apere” independenta generica si abstracta a procurorilor din Ministerul Public, notiune care nu exista nici in Constitutie si nici in lege.

Aceasta hotarare a Sectiei pentru procurori a CSM, data cu vadita incalcare a Constitutiei si legii, submineaza autoritatea judecatoreasca si ordinea constitutiala a Romaniei, plasand Ministerul Public in afara celor trei puteri si in afara cadrului constitutional post-comunist, transformand Ministerul Public intr-o putere in stat, careia ii confera, contrar dispozițiilor Constitutionale, atributul independentei in aceeasi masura in care acesta este prevazut si garantat de documentele internationale si nationale pentru judecatori.

Data fiind gravitatea repercusiunilor acestei hotarari asupra autoritatii judecatoresti si a ordinii constitutionale din Romania, Sectia pentru procurori a CSM are obligatia de a-si revoca, de indata, propria hotarare ce poarta semnele abuzului.

Concret, in data de 24 august 2019, judecatoarea Adriana Stoicescu a publicat un comentariu despre justitie pe o retea de socializare. La scurt timp, Asociatia Initiativa pentru Justitie a formulat impotriva doamnei judecator mai multe sesizari adresate Consiliului Superior al Magistraturii, solicitand atat sanctionarea disciplinara a acesteia, cat si apararea reputatiei profesionale a procurorilor.

Inspectia Judiciara a clasat sesizarile formulate, constatand ca opiniile si comentariile doamnei judecator nu au afectat reputatia profesionala a procurorilor si nu au incalcat legea ori Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Prin Hotararea nr. 70/9 aprilie 2020, avand în vedere și rapoartele Inspectiei Judiciare, Plenul CSM a respins cererea asociatiei de procurori, retinand, in esenta, ca aprecierile si comentariile din postarea judecatoarei se circumscriu libertatii de exprimare, garantata de art. 30 din Constitutia Romaniei si art. 10 alin. (1) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, si ca nu a existat nicio vatamare a reputatiei profesionale a procurorilor. Hotararea CSM a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 6 impotriva si un vot nul.

Plenul CSM a stabilit ca “prin afirmatiile doamnei judecator Stoicescu Adriana Petronela nu a fost incalcat justul echilibru (…). Se constata ca respectivul articol nu a avut aptitudinea de a afecta increderea publica in activitatea infaptuita de judecatori si in INDEPENDENTA SISTEMULUI JUDICIAR, in ansamblul sau” si nici “nu aduce atingere independentei, prestigiului si credibilitatii autoritatii judecatoresti”.

Autoritatea judecatoresca include si Ministerul Public, astfel incat hotararea Plenului CSM se refera, in mod evident, si la procurori. Prin urmare, cererea adresata de Asociatia Initiativa pentru Justitie a fost definitiv solutionata de Plenul CSM, pe data de 9 aprilie 2020.

Nemultumiti de rezultatul Plenului, procurorii din CSM au decis, prin incalcarea Constitutiei si a legii, sa se transforme intr-o supra-instanta ori organ suprem de “supraveghere a legalitatii”, ce analizeaza si judeca actiunile/opiniile/judecatile de valoare ale judecatorilor.

Astfel, analizand exact aceeasi situatie de fapt si judecand inca o data, intr-o socanta depasire de competenta, opinia unui judecator, Sectia pentru procurori din CSM a decis ca “prin afirmatiile grave ale doamnei judecator Stoicescu Adriana Petronela a fost incalcat justul echilibru intre exercitiul dreptului la libera exprimare, cu limitarile specifice, si protectia intereselor sociale ale drepturilor individuale, si acest fapt este de natura sa produca un impact negativ asupra independentei, prestigiului si credibilitatii procurorilor din cadrul Ministerului Public”.

Actionand in acest mod, Sectia pentru Procurori s-a situat deasupra legii, si-a stabilit singura supra-competente, a scos procurorii din autoritatea judecatoreasca si de sub competenta Plenului CSM, situandu-i ca un corp ce actioneaza si se afla nu doar deasupra judecatorilor, ci si deasupra legii si a Constitutiei, intr-un abuz de putere fara precedent.

Solicitam, prin urmare, Sectiei pentru procurori a CSM sa isi revoce de indata aceasta hotarare care submineaza autoritatea judecatoreasca si ordinea constitutionala din Romania, plasand Ministerul Public in afara arhitecturii constitutionale post-comuniste si transformandu-l intr-o putere in stat.

AMR, prin jud. dr. Andreea Ciuca AJADO, prin jud. Florica Roman