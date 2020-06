Din 15 iunie, liber la mișcare în sălile de fitness

Share



Începând de luni, 15 iunie, a intrat în vigoare cel de-al treilea ”val de relaxare”, printre măsurile incluse în acest pachet numărându-se și redeschiderea sălilor de fitness. Despre acest moment important pentru sportivi și pentru iubitorii mișcării ne-a vorbit Gabriel Toncean, președinte al Federației Române de Culturism și Fitness.

Reporter: Cum s-a resimțit această pandemie COVID-19 asupra sportului, a mișcării în general?

Gabriel Toncean: Sportul a suferit la fel de mult ca industria HoReCa, din cauza pandemiei COVID-19. Ca să vă faceți o idee, în România există peste 800.000 de persoane care frecventează zilnic sălile de fitness. Au fost afectați în primul rând sportivii de performanță, atât cei legitimați la Federația Română de Culturism și Fitness, cât și cei din alte ramuri sportive. Competițiile au fost anulate, iar pregătirea a trebuit să se desfășoare acasă, în propria locuință, acolo unde condițiile nu sunt cele ideale. Am fost nevoiți să amânăm unele competiții. Așa se face că toamna acestui an va fi foarte aglomerată din punct de vedere competițional pentru sportivii de performanță. În al doilea rând, au suferit toți proprietarii de săli de fitness și aerobic. Sunt pierderi majore care s-au acumulat în trei luni în care aceste centre sportive au stat închise, bani care nu vor putea fi recuperați vreodată. Nu în ultimul rând, fiecare dintre noi, cetățenii României și ai celorlalte state care au luat măsuri similare de siguranță, am avut de suferit. Imposibilitatea de a face mișcare atât cât ar trebui și de a petrece timp în aer liber, are un impact negativ asupra organismului. Sistemul imunitar, refacerea, recuperarea după o boală sau o accidentare, somnul, metabolismul, starea psihică și morală, toate sunt direct afectate de lipsa de mișcare.

Rep.: În ce măsură este dat peste cap calendarul competițiilor organizate sub egida Federației pe care o conduceți?

G.T.: Au fost unele competiții pe care am fost nevoiți să le amânăm, aglomerând astfel finalul anului. Din fericire, am reușit să rămânem în grafic cu organizarea Campionatului Mondial de Juniori, care va avea loc în luna octombrie, la Târgu Mureș.

Rep.: Se poate cuantifica pentru un sportiv această perioadă de inactivitate?

G.T.: Mă refer la domeniile în care am competență, culturism și fitness, dar cred că este valabil pentru toți sportivii de performanță. Trei luni de activitate redusă își pun enorm de mult amprenta asupra evoluției și randamentului unui sportiv. Atunci când te pregătești pentru un sezon competițional, trebuie să urmezi un regim de antrenament, nutriție și somn foarte strict. Evident că nu ai cum să faci asta atunci când ești închis în casă.

Rep.: Lucrurile revin ușor la normalitate prin redeschiderea sălilor de fitness începând cu 15 iunie. Cât contează acest lucru?

G.T.: Vă dau două exemple. Eu trăiesc în Reghin, un municipiu care este deficitar la capitolul parcuri și terenuri de sport. Cu atât mai mult, odată cu închiderea sălilor de fitness s-a resimțit din plin, în rândul reghinenilor, lipsa infrastructurii necesare pentru a face mișcare. Iar al doilea exemplu este cel al agenților economici din domeniu, atât proprietarii de săli, cât și antrenorii, producătorii de suplimente nutritive și toți cei care își câștigă existența în acest domeniu sportiv, oameni care timp de trei luni s-au aflat în imposibilitatea de a genera venituri. Redeschiderea sălilor de fitness este vitală pentru acest domeniu!

Rep.: Care sunt regulile care trebuie respectate odată cu redeschiderea sălilor?

G.T.: Atât eu, cât și colegii din federație și cei de la Ministerul Tineretului și Sportului am fost factori consultativi. Am făcut anumite recomandări, după ce ne-am consultat cu reprezentații sălilor de fitness, despre măsurile care s-ar putea implementa, astfel încât să fim cu toții în siguranță. Factorul decizional este Ministerul Sănătății. Au fost făcute publice până acum diverse liste de măsuri. Indiferent care va fi setul final, ne vom conforma și le vom aplica cu strictețe, deoarece siguranța este pe primul loc!

Rep.: Lumea va conștientiza în cele din urmă importanța sportului, dată fiind această perioadă de inactivitate?

G.T.: Ca orice lucru bun în viețile noastre, cred că am conștientizat cu toții cât de importantă este mișcarea, abia după ce nu am mai putut merge la sală, să jucăm fotbal sau să ieșim la alergat în parc. Mai mult decât atât, faptul că am fost nevoiți să ne și autoizolăm în locuințele noastre, ne-a generat un apetit crescut pentru mișcare, fie ea și sub forma unei plimbări sau a unei drumeții.

Rep.: O invitație tuturor la mișcare, la sala de fitness…

G.T.: Toată viața mea am militat pentru sănătate prin sport. Așa am crescut, astfel îmi educ copiii și asta vreau să le transmit și celor din jurul meu. Iar vârsta nu este o scuză! Am sportivi care frecventează în mod regulat sala mea de fitness și care au peste 90 de ani. Așadar, de luni, vă aștept pe toți, în special pe reghinenii mei dragi, la mișcare!

A consemnat Alin ZAHARIE