EXCLUSIV! Ghidul absolventului de liceu 2020-2021 – Zi de Zi

Zi de Zi vă prezintă cea de-a IV-a ediție specială, exclusivă, a „GHIDULUI ABSOVENTULUI DE LICEU” – 2020-2021.

Ghidul absolventului de liceu 2020-2021 susține strategia de comunicare a universităților și școlilor postliceale, într-o manieră detaliată,

care face cunoscută oferta educațională pentru anul școlar viitor către absolvenții de liceu din județul Mureș și din județele învecinate.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.