FOTO: ”Acasă la Origini”, omagiu adus portului popular

Evenimentele culturale menite să pună în evidență cultura tradițională organizate în cadrul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin au fost date peste cap de pandemia COVID-19, nu într-atât de tare încât să pună lacăt conceperii de noi proiecte, după cum afirmă Roxana Man, directoarea muzeului reghinean.

„Începutul anului 2020 a fost unul atipic pentru noi, cu provocări neașteptate la care încă ne adaptăm și care încă ne surprind. Dar nu ar exista evoluție în lipsa lor. Toată această perioadă care ne îngreunează desfășurarea activităților, a celor educaționale, în special are și partea ei bună, ca orice criză ascunde oportunități și ne stimulează să găsim resurse noi, pe care la început de obicei nu le vedem. Să menținem legătura cu oamenii, în absența interacțiunii, a întâlnirilor nu e un drum lin, dar nu e imposibil și mai ales, nu e lipsit de motivație, deschidere și conectare; un timp care ne-a fost de folos ca să înțelegem că intențiile și gândurile când pornesc din suflet transpar în fapte și ajung întotdeauna, la ceilalți, așa că ne simțim mai prezenți ca oricând în viața oamenilor, a semenilor noștri pentru care mergem în fiecare zi la serviciu, și ne facem meseria cu drag. Nu putem vorbi de lipsa pasiunii pentru muncă, nici măcar acum și cred că niciodată!”, a declarat Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Pregătiri pentru Ziua Mondială a Iei

Una din sărbătorile de suflet ale Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin este cea de Sânziene, când muzeul este animat de cei îmbrăcați în tradiționala ie românească, sărbătorită pe 24 iunie, de Sânziene. În acest an, Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin va marca această sărbătoare printr-un demers inedit, „Acasă la Origini” proiect despre cunoașterea rădăcinilor, asumarea identității și apartenența la o cultură. „Ne pregătim de ziua iei, care va fi în 24 iunie și pentru care vom participa, în parteneriat cu La blouse roumaine, o asociație binecunoscută care promovează tradițiile și portul popular românesc, ia, ca simbol național, în țară dar și peste hotare. Vom participa cum am spus, la un eveniment național, de promovare a iei, prin intermediul fotografiei în mediul online. Proiectul inițiat de La blouse roumaine se numește ”Acasă la Origini” și poate participa oricine dorește cu condiția să se fotografieze într-o iei sau costum popular și să facă o scurtă descriere, apoi să trimită fotografia până la data de 24 iunie. Noi am invitat fete, femei de orice vârstă pentru a realiza fotografii frumoase într-un cadru natural, la muzeu dar orice fotografie indiferent de locație este potrivită”, a spus Roxana Man. „În această săptămână continuăm sedințele foto, conform unui program pe care l-am stabilit pentru a evita aglomerarea și pentru a putea respecta măsurile de siguranță pe care le-am adoptat și noi, așa cum este firesc. Însă cu vremea de afară, nu prea cădem de acord totdeauna, sperăm că se va îmbuna și ea, pentru a ne putea face treaba. Le mulțumim fetelor care au participat săptămâna aceasta iar cine vrea poate să ni se alăture și de acum, pentru orice întrebări, nelămuriri sau detalii la numărul de telefon 0265-512.571 sau pe pagina de Facebook a muzeului. Vrem să facem, la final, și un album cu toate aceste fotografii, care pe lângă faptul că rămân o mărturie, sunt un imbold pentru oricine le vede să cunoască și să iubească portul popular”, a punctat Roxana Man.

Foto: Muzeul Etnografic „Anton Badea”