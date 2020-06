Cristeşti, prima comună din România cu containere de gunoi subterane

Share



Comuna Cristeşti a devenit prima comună din România care a implementat un sistem de colectare a deşeurilor comunitare prin containere de gunoi subterane.

„Această investiţie va deservi cele două zone de blocuri pe care le avem, într-una din zone cu un singur container cu o capacitate de 5 mc iar în cealaltă cu 3 containere cu o capacitate totală de 15 mc. În total vor fi 1000 de persoane deservite de aceste ghene subterane. Investiţia este de 140.000 lei, TVA inclus”, a declarat pentru City TV Târgu Mureş , primarul comunei Cristeşti, Kovács Edit.

“Este o premieră în România, Cristeşti este prima comună din România care a avut curajul să facă o asemenea investiţie în containere subterane. Sunt mult mai eficiente decât tomberoanele de la suprafaţă. Nu emană miros, elimină câinii comunitari şi cerşetorii care caută în tomberoanele clasice.

În plus ocupă de 5 ori mai puţin loc per metrul cub decât containerele clasice pe care le are toată lumea la suprafaţă inclusiv oraşele mari.”, a declarat Dragoş Feurdean, managerul de proiect.

(I.A.)