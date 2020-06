INTERVIU. Anastasia Bodan, absolventa de 10 de la Gimnaziul ”Tudor Vladimirescu”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune să faceți cunoștință cu Anastasia Bodan, o elevă de nota 10, atât la propriu, cât și la figurat, care a absolvit, recent, clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureș. Rezultatele școlare obținute de-a lungul anilor de Anastasia Bodan sunt cu atât mai valoroase cu cât în paralel tânăra în vârstă de 14 ani performează și în domeniul baletului.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor cotidianului Zi de Zi.

Anastasia Bodan: Am vârsta de 14 ani, am absolvit clasa a VIII-a la Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureș și practic balet de 5 ani la Monique’s Ballet Studio, unde sunt îndrumată de profesoara mea, Georgiana Monica Grama.

Rep.: Care este secretul notelor și mediilor de 10 înregistrate de-a lungul anilor?

A.B.: Pentru mine, “secretul” notelor mari este atât studiul cât și relaxarea constantă. Eu învăț ușor și repede, nu am avut niciodată dificultate în a reține, deci am avut timp și să îmi relaxez mintea, lucru pe care îmi place să îl fac dansând. Cred că dansul a avut un rol important în parcursul meu ca elev deoarece m-a ajutat să îmi dezvolt modul de gândire și personalitatea.

Rep.: Cât timp îți alocai zilnic învățăturii? Aveai vreo metodă specială?

A.B.: În mod normal eu aloc aproximativ 2-3 ore învățăturii, însă depinde de zi și de cantitatea de lecții pe care le am de pregătit. De obicei îmi place să compensez în zilele în care am mai puțin de învățat citind, lucru care se poate clasa între hobby-urile mele. Nu am o metodă specială de învățat, deoarece pe parcursul acestor ani de școală mi-am dezvoltat memoria vizuală și m-am obișnuit să învăț direct din clasă, lucru care m-a ajutat mult.

Rep.: Unde dorești să îți continui studiile? E adevărat că ai primit nota 10 la proba practică de admitere la un liceu din Cluj Napoca?

A.B.: Îmi doresc să îmi continui studiile la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” din Cluj Napoca, la secția dans clasic, și da, am obținut nota 10 la proba de aptitudini a acestui liceu.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine baletul?

A.B.: Baletul pentru mine înseamnă… totul. A devenit pe parcursul timpului un mod de viață, o pasiune din care doresc să îmi fac o carieră. Nu mă pot gândi la alt lucru pe care îmi doresc să îl fac în viitor.

Rep.: Care sunt principalele realizări pe care le-ai obținut în domeniul baletului?

A.B.: Chiar de la debutul meu în lumea baletului am obținut rolul de solistă la spectacolele în care am dansat. Am participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, printre care amintesc Young Stars Ballet Competition, Sibiu Dance Competition și Vienna Dance Open, la care am câștigat numeroase premii, inclusiv premii întâi și burse de studiu.

Rep.: Ce alte hobbyuri mai ai?

A.B.: După cum am menționat, cititul este un hobby deoarece mereu când am puțin timp liber îmi place să îl folosesc constructiv, citind câte ceva. Îmi place să fac de toate, de la pictură la colecționat și practicarea oricărui sport la care am ocazia să iau parte, însă un lucru care mă ajută să mă relaxez și să mă mențin în formă este alergatul.

Rep.: Care este materia ta preferată la școală?

A.B.: Nu pot alege o materie preferată, toate sunt frumoase și interesante în felul lor. Cel mai mult îmi plac matematica și chimia, deoarece mi-a fost mereu ușor să le înțeleg și ador să rezolv exerciții dificile. Printre preferatele mele se numără și limba engleză, deoarece am avut o profesoară extraordinară care m-a făcut să îmi dezvolt această pasiunea pentru învățat.

Rep.: Care este cea mai bună performanță școlară obținută la o olimpiadă școlară?

A.B.: Cea mai buna performanță școlară a mea a avut loc în cadrul concursului național de chimie “Noi și Chimia”, în Oradea, anul trecut, la care am luat locul III împreuna cu cei doi coechipieri din școala mea.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.B.: Îmi doresc să îmi continui studiile la The Royal Ballet School în Londra, una din cele mai bune școli de balet din lume, după care să revin în țară și să reușesc să îmbunătățesc lumea baletului românesc cu cunoștințele acumulate.

Rep.: Ce profesie vrei să îmbrățișezi în viitor?

A.B.: După ce cariera mea la Opera de Balet se va termina, îmi doresc să devin profesoară de balet, pentru a putea să transmit și următoarelor generații atât cunoștințele mele în domeniul dansului, cât și cele din experiența mea de viață.

Text: A consemnat Alex TOTH

Foto: Paul Daniel SCHNEIDER