FOTO: Poduri noi la Iod și Borzia, punți de legătură între comunități

Printre atâtea intemperii ale naturii, iată că se mai întâmplă și fapte bune. Vorbim aici de cele două poduri peste râul Mureș inaugurate oficial joi, 18 iunie pe raza comunei Răstolița. Este vorba de podurile de la Iod și Borzia, care au primit binecuvântarea preoților Ioan Lircă Moldovan, Nagy Ferencz, Ionuț Cadar și girul oficialităților locale și județene.

„Am început acest proiect în urmă cu doi ani de zile, cu tot ce înseamnă acte, avize, documentație. În cursul anului trecut am primit finanțarea venită prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Aici, am avut mai multe proiecte, șase la număr, din care ne-au fost aprobate patru. Trei dintre acestea le-am finalizat, respectiv proiectul cu Școala Gimnazială din Răstolița în valoare de 100.000 de euro și proiectele cu cele două poduri, în valoare de 1 milion de euro pe fiecare pod. Lucrările la podurile de la Iod și Borzia au început în cursul anului trecut, la mijlocul lunii octombrie, și spre bucuria noastră au fost finalizate într-un timp scurt”, a precizat Marius Lircă, primarul comunei Răstolița.

Nevoia unor poduri noi

„Situația celor două poduri era una destul de jalnică , în special cel de la Borzia care avea de suferit din cauza mașinilor cu tonaj greu destinate activităților forestiere. La fel și podul de la Iod, extrem de deteriorat, fapt pentru care a fost nevoie de construirea urgentă a două poduri noi. Mulțumesc firmei constructoare care a reușit într-un timp scurt să facă cele două poduri. Am avut parte de o firmă serioasă care s-a ocupat de construcția celor două poduri fapt pentru care doresc în mod special să-i felicit. Mulțumesc firmei de consultanță, mulțumesc dirigintelui de șantier, proiectantului , și nu în ultimul rând domnilor consilieri pentru sprijinul acordat precum și colegilor din primărie”, a subliniat primarul comunei Răstolița.

Salutul oficialităților

Oficialitățile prezente , mai puțin prefectul Mara Togănel, absentă motivat ca urmare a problemelor cu inundația din comuna Suseni, au salutat investițiile de la Răstolița menite să unească nu doar două maluri, ci două comunități, în beneficiul întregii zone.

Punte de legătură între comunități

„ Construcția unui pod este un lucru deosebit, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, prin unirea a două comunități, ceea ce reprezintă un lucru deosebit de frumos. Felicit pe toți cei implicați în aceste două proiecte, începând cu cei din comunitatea locală de aici din Răstolița dar și partidelor politice care au fost sau sunt la guvernare. Îi felicit pe toți, să folosească cât se poate de mult aceste poduri astfel încât comunitățile de dincolo și dincoace de Mureș să se dezvolte. Mult succes tuturor și să ne vedem cu bine” – Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

„PNDL II va continua până la finalizarea ultimului proiect”

„Îi felicit pe cei din Răstolița pentru aceste investiții. Este un lucru important pentru comunitățile din această comună . Vreau pe această cale să vorbesc și în numele premierului Ludovic Orban prin care vă asigur că toate proiectele din PNDL I și PNDL II vor fi achitate până la ultimul leu. Acest program, care este unul extrem de benefic, în special pentru mediul rural, va fi continuat. Chiar în cursul zilei de joi, 18 iunie, s-au deblocat câteva proiecte în județul Mureș, s-au alocat bani, nu doar aici la Răstolița ci în tot județul. Repet, acest program, PNDL II va continua până la finalizarea ultimului proiect” -Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș

Monument pentru o comunitate

„Întotdeauna, lucrurile care rămân după noi sunt cele mai importante. Un asemenea pod reprezintă un monument pentru o comunitate , fapt pentru care aduc felicitările mele primarului comunei și tuturor celor care au contribuit la aceste investiții, începând de la cel care a întocmit studiul de fezabilitate până la firma care a construit cele două poduri. Prin aceste investiții sper ca aceste zone să se dezvolte așa cum merită Valea Mureșului” – Vasile Gliga, președintele PSD Mureș

Impact redus asupra mediului

Printre oficialii prezenți la inaugurarea celor două poduri s-a aflat și directorul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, Dănuț Ștefănescu, care a subliniat impactul redus asupra mediului a celor două investiții derulate în Defileul Mureșului Superior și Situl Natura 2000.„Când s-a dat acordul de mediu pentru construirea celor două poduri am avut în vedere toate aceste lucruri, în special râul Mureș. Ne bucură faptul că lucrările la aceste două poduri au durat puțin timp, impactul asupra mediului a fost de scurtă durată. O lucrare lungită vreme de doi, trei ani ar fi avut un impact deosebit asupra râului Mureș, în schimb lucrarea a fost terminată repede, fără a avea un impact deosebit. Ecosistemul se reface foarte repede, de aceea ne declarăm mulțumiți de faptul că lucrările au fost finalizate în urma cărora a ieșit ceva frumos, folositor pentru comunitățile din această parte a Văii Mureșului”, a menționat Dănuț Ștefănescu.

3 ani, garanția celor două poduri

Garanția la cele două poduri este de trei ani, lucrările fiind finalizate la termen, după cum afirmă șeful de șantier Samuel Vodă, reprezentantul constructorului, SC Frasinul SRL.

„Am avut ceva probleme la început în ce privește partea de mediu , dat fiind faptul că suntem într-o zonă protejată, dar care au fost soluționate. Din fericire, am avut parte de vreme bună, astfel că am putut să ne facem treaba cât mai bine, atât la începutul lucrărilor , și spre partea de final, fapt pentru care lucrurile au decurs foarte bine. Termenul de execuție a celor două lucrări a fost de 9 luni, timp în care ne-am încadrat. Pe timpul iernii a fost o lună cu timp nefavorabil, în rest totul a decurs foarte bine, astfel am reușit să ne încadrăm în termen. Garanția la cele două poduri este de trei ani de zile”, a spus Samuel Vodă.