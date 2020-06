INTERVIU. ”Oameni noi în politică”, oferta USR pentru Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș

Share



Președintele USR Mureș, Ana Lucia Hang, a prezentat într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi câteva din obiectivele pe care Uniunea Salvați România și le-a propus la nivelul județului Mureș la alegerile locale care se vor desfășura în acest an. Numitorul comun al acestora pare să fie sintagma ”oameni noi în politică”, dovadă în acest sens fiind și candidații USR – PLUS pentru președinția Consiliului Județean Mureș (Constantin Alexandrescu) și pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș (Adrian Nemeth-Gherman), ambii intrați de curând pe eșichierul politic mureșean.

Reporter: Vă rog să ne spuneți, pe scurt, în ce constă oferta electorală a USR Mureș pentru alegerile locale care se vor desfășura în acest an.

Ana Lucia Hang, președinte USR Mureș: Pentru alegerile locale din acest an am încheiat un protocol de colaborare cu PLUS Mureș, pentru a avea liste comune de candidați. USR este un partid nou care își propune o schimbare a modului de a face politica, să vină cu forțe noi, cu oameni noi care nu au mai făcut politică, oameni care sunt pregătiți profesional, corecți și care nu sunt coruptibili, oameni care doresc binele comunității din care fac parte. Sperăm să ne atingem acest obiectiv la alegerile locale, iar viața mureșenilor să fie schimbată în bine, să încercăm cumva să ne eliberăm de metehnele ultimilor 30 de ani în care sloganul a fost ”lasă că e bine și așa, a furat dar a și făcut ceva.” Dacă toate acestea se vor realiza cred că va fi mai bine pentru mureșeni.

Rep.: Cine sunt colegii dumneavoastră care fac parte din echipa USR de la nivelul județului Mureș?

A.L.H.: Echipa USR de la Târgu Mureș este alcătuită din oameni cu spirit civic. Noi am ieșit în stradă odată cu Ordonanța 13, eram doar oameni cu spirit civic. Eu de exemplu m-am înscris în USR în iulie 2018. O parte dintre noi s-au înscris în USR, alții în PLUS, iar soarta, se pare, ne va aduce din nou împreună. Suntem o echipă care își dorește să construiască și să facă ceva pentru țară, pentru municipiul Târgu Mureș, pentru județul Mureș. Foarte important este faptul că

niciunul din cei 450 de membri care alcătuiesc echipa USR Mureș nu este remunerat pentru a face politică. Suntem toți voluntari, eu de exemplu economist – antreprenor, sunt antreprenor din anul 1991. Niciodată nu am avut contracte cu statul.

Rep.: Cine sunt principalii candidați USR la Consiliul Județean Mureș?

A.L.H.: Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș candidatul nostru comun USR – PLUS va fi Constantin Alexandrescu, care a fost ales democratic în alegeri interne. Delegații județeni au mai decis ca primul loc de pe lista candidaților pentru funcția de consilier județean să fie candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. Având în vedere numărul de voturi în competiția internă USR pentru accederea pe listele de candidați pentru funcția de consilier județean, primul loc este ocupat de mine, după care urmează Adrian Giurgiu și Hunor Andradi. În urma negocierilor cu PLUS, în lista finală, locurile 4 și 5 vor fi ocupate de candidați de la PLUS.

Rep.: Pe cine propune USR pentru municipiul Târgu Mureș?

A.L.H.: Candidatul nostru comun pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș este Adrian Nemeth-Gherman, iar lista propusă pentru Consiliul Local are următoarea componență: primul loc este ocupat de către Mihai Ungur de la PLUS, locul al doilea de către Adrian Panți de la USR, locul 3 de către Cosmina Ravasz de la USR, pe următoarele două locuri aflându-se candidați din partea PLUS.

Rep.: În câte unități administrativ-teritoriale din Mureș veți avea candidați?

A.L.H.: Vom avea candidați în toate orașele din județul Mureș. La ora actuală nu vă pot spune exact la câte primării din cele 102 unități administrativ teritoriale din Mureș vom avea candidați, deoarece încă lucrăm la liste. Momentan, avem peste 25 de candidați confirmați.

Rep.: Cum vedeți evoluția USR în sondajele de opinie?

A.L.H.: A fost o perioadă în care am avut un trend descendent în sondaje. USR s-a născut din nevoia de schimbare reală a clasei politice, din lupta curajoasă anticorupție, din lupta împotriva imposturii. Există însă, din păcate, o rezistență la schimbare din partea partidelor mari iar această rezistență se manifestă prin atacuri sau șicane la adresa USR, inclusiv prin masacrarea propunerilor legislative în Parlament. Așa cum se știe deja, între două sesiuni de alegeri interesul cetățenilor pentru politică este foarte scăzut. În momentul de față însă, conform sondajelor, suntem pe un trend ascendent și chiar simt că va fi și vom ajunge la scorul de la europarlamentare, unde am avut 23%. Ținta noastră este depășirea acestui scor și accederea USR la guvernare.

A consemnat Alex TOTH