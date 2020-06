Program de funcționare extins la Muzeul de Istorie din Sighișoara

Share



Muzeul de Istorie din Sighişoara a anunţat, vineri, că îşi extinde programul de funcţionare astfel încât toţi turiştii să aibă acces la expoziţii, dar, în acelaşi timp, să se poată respecta şi normele de distanţare socială.

“Având în vedere relaxarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea COVID-19, se extinde programul de vizitare la Muzeul de Istorie. Turnul cu Ceas, Muzeul de Arme şi Camera de tortură pot fi vizitate de marţi până vineri, între orele 9,00 şi 18,00, iar sâmbătă şi duminică între orele 10,00 şi 17,00. Accesul în muzeu va fi permis de acum în grupuri de maximum şase persoane (cu excepţia familiilor cu doi sau mai mulţi copii), faţă de trei persoane cât era permis până acum, iar durata vizitei nu va depăşi o jumătate de oră”, au precizat, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Muzeului de Istorie Sighişoara.

Conducerea Primăriei Sighişoara, instituţia care patronează muzeul, a făcut un apel la vizitatori să respecte setul de reguli stabilite conform Ordinului de Ministru nr. 2855 din 15/05/2020, afişate la fiecare palier din Turnul cu Ceas şi în spaţiile expoziţiilor Muzeului de Arme şi a Camerei de tortură.

“Publicul vizitator va avea obligaţia la intrare, conform normelor sanitare în vigoare să poarte mască de protecţie. Este obligatorie testarea temperaturii. De asemenea, vizitatorii vor trebui să se dezinfecteze pe mâini la intrarea în muzeu. Pentru a păstra regulile de distanţare în muzeu nu se vor efectua ghidaje, expoziţiile fiind etichetate cu texte explicative”, au precizat reprezentanţii Primăriei Sighişoara.

Muzeul de Istorie Sighişoara deţine colecţii de arheologie (preistorie, daco-romană, migraţii, medievală), farmacie şi instrumentar medical, artă, mobilier, artă decorativă, instrumente muzicale, obiecte şi unelte de breaslă, orologerie, etnografie: mobilier, unelte de uz gospodăresc, textile, ceramică, icoane pe lemn şi pe sticlă, precum şi arme albe şi arme de foc şi o impresionantă colecţie de numismatică.

Instituţia şi-a deschis porţile în data de 24 iunie 1899 sub denumirea de “Alt Schassburg” (Sighişoara Veche) şi este singurul muzeu din ţară organizat pe verticală şi nu pe orizontală, având o singură cale de acces care duce la colecţiile remarcabile în Turnul cu Ceas, iar din acest motiv se impun norme speciale de protecţie.

Muzeul din Sighişoara are expoziţia de bază în Turnul cu Ceas, care este structurat pe 6 nivele, cinci dintre acestea închise, până unde se află mecanismul ceasului, iar etajul 6 este balconul.

În afară de expoziţia de bază, în imediata vecinătate a Turnului cu Ceas se află colecţia de arme medievale şi vechea închisoare militară a oraşului, cunoscută drept “Camera de tortură”.

Directorul Muzeului de Istorie din Sighişoara, Nicolae Teşculă, a precizat că instituţia a înregistrat anul trecut 227.000 de vizitatori, acesta fiind cel mai mare număr de turişti de la deschiderea muzeului în anul 1899, însă în acest an numărul va fi mult mai mic, din cauza restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus.

