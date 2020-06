Ziua Grâului 2020. Promitor promite pentru Ciproma Sem

Share



Reprezentanți ai zece companii multinaționale din domeniul agrobusiness-ului și ai două institute de cercetare din România au participat marți, 16 iunie, la cea de-a cincea ediție a Zilei Grâului. Evenimentul a fost organizat în condiții speciale de distanțare socială impuse de starea de alertă din România de DAFCOCHIM AGRO și familia Kosa, la ferma Kodagro din localitatea mureșeană Seuca, comuna Gănești.

Au spus ”prezent” la Seuca reprezentanții următoarelor companii multinaționale: Caussade, Ciproma Sem, Donau Saat, Limagrain, Marton Genetics, Probstdorfer, Saaten Union și Syngenta.

Totodată, la eveniment au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea și ai Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.

Promitor promite pentru Ciproma Sem

Ciproma Sem este o societate cu capital privat, 100% românesc, care a început ca o societate de familie. Azi, Ciproma Sem vinde bază pentru fermieri, pentru semănat propriu și vinde redevență. La Seuca, companie are trei soiuri cultivate, două de origine franceză și unul românesc.

“Koreli Este un soi performant, premium, premiat pentru calitățile de panificație în Franța. Folosim 150-180 de kilograme/hectar, deci cu putere mare de înfrățire, rezistent la secetă și cu producții foarte bune.

Soiul Musik, cel mai scund soi, cu o talie de 60-70 de centimetri, tot un soi franțuzesc, cu o uniformitate deosebită, este foarte rezistent, mai ales în zonele unde bate vântul, la cădere, are o capacitate foarte bună de înfrățire și este tolerant la boli. Este un soi premiat de Societatea Națională de Morărit și Panificație din Franța, prezentând un conținut ridicat de proteină și gluten. Vom vedea anul acesta ce producții vom avea. Al treilea soi este un soi românesc. Știm bine că în România cele mai vândute soiuri sunt cele românești și atunci am creat Promitor, un soi propriu, românesc, care îmbină genele românești, în special Glosa, cu cele franțuzești, în special cele cunoscute pentru rezistența la secetă. Promitor, așa cum îi spune și numele, promite. Și în acest an complet atipic a reușit să se dezvolte foarte bine în toate zonele țării. E nevoie, de asemenea, de o cantitate redusă de sămânță la hectar, este productiv și cu calități de panificație”, a declarat Radu Cosmovici, reprezentant Ciproma Sem.

Ligia VORO

Alex TOTH