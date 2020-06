Podul de lemn din comuna Solovăstru, rupt de furia apelor

Share



Ploile abundente din ultimele zile au făcut numeroase pagube comunităților de pe Valea Gurghiului. Printre acestea se numără și cei din comuna Solovăstru, furia apelor afectând podul de lemn din comună în cursul zilei de sâmbătă, 20 iunie. „De câteva zile avertizările meteo de cod galben, portocaliu si roșu ca urmare a cantităților mari de apă căzute în ultima vreme, au produs pagube însemnate în toată țara. Din păcate acestea au cuprins și comuna noastră, respectiv podul de lemn de la Solovăstru care a cedat sub forța apei, alte câteva podețe de pe pâraie ,câteva străzi spălate de ape, beciuri la unele gospodării inundate, drumuri de câmp distruse, culturi agricole si fânațe inundate. Angajații primăriei, cu utilajele din dotare, buldoexcavator, tractor cu remorcă, plus două utilaje care ne-au venit în sprijin la solicitarea noastră, am intervenit în teren pentru a diminua pe cât posibil pagubele. Am încercat să răspundem tuturor solicitărilor cetățenilor în funcție de situație. Dacă nu am reușit să rezolvăm chiar toate problemele apărute, suntem în continuare prezenți și vom intervenii dacă este necesar. Din păcate sunt informații că va ploua în continuare până miercuri, sperăm că ce a fost mai rău a trecut ”, se arată în mesajul postat pe Facebook de Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.