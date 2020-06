24 de străzi din Târnăveni, modernizate

Share



Primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan, a anunțat joi, 18 iunie, pe pagina sa de Facebook, semnarea unui contract pentru modernizarea mai multor străzi din municipiu.

Lucrările vor fi realizate de o asociere dintre SC Prompt VSP SRL Cluj Napoca – lider de asociere, SC Drumserv SA Târgu Mureș și PFA Lupea G. Cornel.

”După o muncă de patru ani, am semnat contractul pentru cel mai amplu proiect de modernizare a străzilor din municipiul Târnăveni. În câteva zile începe proiectarea și din septembrie lucrările efective. Avem noroc și cu un constructor serios, care are termen de un an de zile, pentru finalizarea lucrărilor pe străzile Stelelor, Sticlarilor, Tractoriștilor, Timișului, Recoltei, Plevnei, Mesteacănului, Mărășești, Progresului, Digului, Lăcrămioarei, Înfrățirii, Aviației, Păltiniș, Morii, Albinei, George Coșbuc, Bazinului, Petru Maior, Codrului, Viticultorilor, Ciocârliei, Narciselor și Plugarilor. Le mulțumesc pentru implicare colegilor din echipa Primăriei, iar dumneavoastră, locuitorilor din Târnăveni, pentru înțelegerea pe care o veți manifesta în perioada șantierului”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târnăveni.

Potrivit informațiilor furnizate de Sorin Megheșan, valoarea totală a contractului este de 10.369.818 de lei, din care 150.000 de lei reprezintă servicii de proiectare și asistență tehnică.

Alex TOTH