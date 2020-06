FOTO: Coniflor: “Bunătăți de Gurghiu. Gustul de la țară”

Share



Valea Gurghiului excelează prin frumuseți naturale, dar și prin oameni harnici care și-au pus amprenta asupra acestor locuri minunate. Dacă la Ibănești, Telemeaua și-au făcut un nume important, puțin mai la deal, la Gurghiu, preparatele din carne sunt puse în valoare de oamenii locului, mai precis de familia Costea, cea care în anul 1994 pornea o afacere care avea să se extindă treptat, ajungând în prezent să reprezinte una din societățile etalon în ce privește prelucrarea cărnii.

SC Confilor SRL din Gurghiu, a pornit la drum în 1994 ca și o afacere de familie, la poalele Munților Gurghiu, mai exact un mic magazin sătesc cu doar câțiva clienți zonali, doi ani mai târziu fiind puse bazele fabricii de preparate din carne Coniflor și a abatorului pentru sacrificarea porcinelor și bovinelor. Startul a fost dat grație fondurilor obținute prin Fundația FAER, după care a urmat tehnologizarea făcută pe fonduri europene și resurse proprii.

Tehnologizarea și modernizarea fabricii

Un pas important în dezvoltarea societății l-a constituit anul 2007, când s-a trecut la modernizarea și extinderea fabricii de la Gurghiu, care a constat în schimbarea totală a utilajelor și a tehnologiei. Tehnologizarea a avut ca și suport atât fonduri proprii, undeva la 50%, respectiv fonduri europene printr-un proiect SAPRD, la care se adaugă și un credit bancar.

„Odată cu modernizarea și extinderea fabricii am renunțat la partea de abatorizare, astfel s-a mărit capacitatea fabricii la 10 tone pe 8 ore. Ulterior, capacitatea fabricii s-a mai mărit la 20 de tone datorită procesului de tehnologizare precum și datorită măririi spațiilor de depozitare și de producție și a zonelor de ambalare și tranșare. Producem zilnic undeva la 10 tone de preparate de carne pe zi. Dorința noastră este să ajungem la o capacitate de producție pe zi de 20 de tone. Pentru dublarea capacității de producție care o avem la momentul de față, ar implica să mai făcem un schimb, în condițiile în care se lucrează ca și producție în schimburile 1 și 3, dar schimbul 3 este folosit doar în ce privește livrarea. La o creștere a producției la 11 tone pe zi, ea nu ar putea fi susținută doar de un schimb, fapt pentru care dorim să se lucreze ca și producție pe două schimburi, 1 și 2, astfel producția ar ajunge undeva la 20 de tone pe zi. Utilajele care le avem ne permit acest lucru, sunt performante, majoritatea fiind aduse din Germania”, a precizat Nicolae Costea, administratorul societății Coniflor din Gurghiu.

Peste 90% din materia primă care stă la baza produselor Coniflor este asigurată de pe piața internă, de la abatoarele din țară, prioritară fiind carnea refrigerată, în detrimentul celei congelate, aspect care se regăsește și în calitatea produselor Configlor. Preponderentă este carnea de porc, de vită, pasăre, curcan și oaie, folosită la amestecuri sau pentru pastramă în cazul unor comenzi speciale. „Cumpărăm carnea refrigerată în proporție de 90%. Nu prea cumpărăm carne congelată, am luat pe vremuri și congelat și nu prea era în regulă. O carne congelată ținută prin tot felul de depozite externe care ajunge la procesator nu e prea în regulă, fapt pentru care ne axăm pe carnea refrigerată. Pentru a avea o calitate constantă și pentru a putea vinde un produs la o calitate cât mai bună cumpărăm materia primă din țară. Practic porcul se taie astăzi, iar a doua zi este la noi în fabrică, produsul având această calitate de a fi proaspăt”, a precizat administratorul SC Coniflor SRL.

De la mediu spre premium

Gama de produse Coniflor însumează peste 100 de sortimente de preparate din carne, începând cu cele considerate premium, respectiv produse crud uscate, continuând cu cele fiert-afumate, până la cele cele refrigerat/congelate și vegetale. „Avem o gamă foarte variată de produse, începând de la avem produse pentru toate buzunarele, începând de produsele premium, cele crud-uscate, până la cele pentru oamenii cu posibilități financiare mai reduse. Majoritatea produselor noastre sunt undeva între o calitate medie și premium. Dorim să începem o campanie de extindere, respectiv o mărire a vânzărilor, mai exact, ideea de a avea magazine proprii. Dorim să avem magazinele noastre proprii, nu spații luate în chirie. În prezent, lucrăm la un spațiu propriu în municipiul Reghin, urmează un alt magazin propriu mai mare în Gurghiu. Ideea noastră este să ne extindem undeva la 30 de magazine proprii, după care să ne orientăm și spre hipermarketuri. În prezent, desfacerea o avem prin diferite magazine, 700 la număr, întinse pe cinci județe unde distribuim marfă de două ori pe săptămână. Dorința noastră este ca o parte din vânzări să le facem prin magazinele proprii. În momentul de față avem două magazine proprii la Gurghiu, cel de la Reghin va fi al treilea”, a spus Nicolae Costea.

Efectele pandemiei COVID-19 au fost resimțit mai puțin, pierderile pe partea de HoReCa fiind compensate prin distribuția asigurată prin magazinele mai mici care nu și-au întrerupt activitatea. „Putem spune că am trecut cu bine peste perioada pandemiei. Sperăm să nu se întoarcă din nou. Am trecut cu bine peste această perioadă de pandemie având în mare parte o distribuție axată pe magazinele mici din mediul rural care au funcționat pe toată durata pandemiei. Am pierdut puțin în ce privește vânzarea la restaurante, pe segmentul HoReCa, dar am recuperat în schimb prin partea de magazine mai mic, printr-o implicare în ce privește partea de distribuție și găsirea de magazine noi, astfel am compensate pierderea de la restaurante. În general, cam 10% din parte de vânzări merge pe segmentul HoReCa, deci piederea nu a fost atât de mare ”, a afirmat Nicolae Costea.

„Consumă local!”, un îndemn real

„A fost un îndemn cât se poate de normal și firesc, sper ca acum și lumea să se îndrepte cu adevărat spre produsele locale. S-a văzut ceva mișcare la început, dar după ce s-a dat drumul la supermarketuri, parcă le-a mai trecut din pofta de produse locale. Câțiva au înțeles că produsele noastre sunt mult mai de calitate decât multe alte produse ce vin din afară dar degeaba. Foarte greu îi aduci pe oameni înapoi dat fiind faptul că supermarketurile au o mult mai mare putere în a face reclamă și atrage cumpărătorul”, a subliniat administratorul Coniflor.

Noi abordări, noi tehnologii

La orizont se întrevăd noi perspective de dezvoltare pentru societatea din Gurghiu, fapt ce implică în primul rând fondurile necesare tehnologizării fabricii pentru diversificarea preparatelor din carne. Poate statul să ajute, în condițiile actualei crize generată de pandemia COVID-19?

„Deocamdată nu am văzut vreun ajutor din partea statului, aproape deloc. Dau aici un exemplu propriu, am fost la bancă, am discutat despre o linie de credit, iar dânșii mi-au spus că nu prea are rost să mă gândesc la un credit deoarece creditele care le am eu sunt cu dobânzi mult mai bune decât cele din cadrul Programului IMM Invest, cu fonduri și garanție de la stat. Diferența este că eu nu mai trebuie să pun garanțiile mele particulare, îmi garantează statul o parte din credit. Nu văd ce beneficii aș avea, nu sunt dobânzi mai bune, cele care le am la ora actuală sunt mult mai bune decât cele care le oferă IMM Invest. Poate când voi ajunge la o investiție mai mare care implică utilaje noi în vederea diversificării produselor voi ajunge să apelez la un credit de investiții. Aici mă gândesc la partea de produse pesmetate cum sunt produsele de tip Crispy. Intenția noastră este să ne extindem și pe acest sector, să cumpărăm o linie pentru astfel de produse noi, care pot fi vândute în magazine direct congelate, preparate și semipreparate sau direct pentru unitățile de tip Fast Food”, a conchis Nicolae Costea.