VIDEO: Ziua Universală a Iei

A 7-a editie a aniversarii Iei a avut loc la Sibiu in data de 20 iunie.

Aceasta sarbatoare va avea loc si la Reghin, miercuri 24 iunie, la Muzeul Etnografic „Anton Badrea”. Sunteti asteptati intre orele 10:00-17:00 la o plimbare prin gradina muzeului sa impletim coronite din flori, sa facem fotografii in ie, sa ne bucuram de timpul frumos de afara si de aceasta sarbatoare!

Ziua Universalã a Iei a fost sarbatorita pentru a VII-a oarã, în Muzeul ASTRA. Evenimentul a avut loc în perioada 19-21 iunie, iar organizatorii au venit cu o multime de surprize pentru sibieni.



Reporter: Puteti sa ne spuneti cateva cuvinte despre evenimentele ce au loc la Muzeul Astra in acest wekeend?

Mirela Cretu – Director muzee pavilionare: Anul acesta sarbatorim Ziua universala a Iei pentru al 7-lea an. De ziua universala a Iei i-am asteptat pe oaspeti cu un program putin schimbat fata de ce se asteptau, deoarece trebuie sa respectam normele sanitare in vigoare, de altfel la acest eveniment ne-am intalnit mai putini mesteri decat ne-am invatat, dar ei sunt reprezentativi pentru ceea ce inseamna fenomenul, ei sunt creatorii camasilor si iilor din zilele noastre. De asemenea, va fi doar un concert sustinut de Petra Acker & the Band, si nu am omis in editia din acest an plimbarea in ii cu biciclete Cochete. Si sarbatoarea noastra este întregitã de decorarea Muzeului ASTRA cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria E – Patrimoniul Cultural National, distinctie acordatã de Președintele României, Klaus Iohannis, pentru merite deosebite în peisajul cultural autohton si international. Distinctia va fi înmânatã de cãtre viceprim-ministrul României, doamna Raluca Turcan.

Reporter: Aici la dumneavoastra putem sa regasim costume; Din ce zona a tarii?

Participant: Bodescu Cornelia – Mester si creator popular: Aici la mine gasiti costumele traditionale lucrate manual cu margele din Tara Nasaudului din comuna Salva, sunt camasile traditionale care se faceau in vremurile vechi pentru cei bogati. Diferentierea dintre cei avuti si cei mai putin se facea in costumul traditional datorita faptului

ca cei mai bogati il faceau cu mai multe margele.

Daniel BOARIU