Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Kozma Boglarka: ”Am vrut să-mi dovedesc că se poate”

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Kozma Boglarka, absolventă al Liceului Tehnologic ”Domokos Kazmer” Sovata cu media de 9,77 în cadrul profilului real științe ale naturii intensiv engleză, secția limba maghiară.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva rânduri?

Kozma Boglarka: Locuiesc la Sovata și am 18 ani. Sunt absolventă a Liceului Tehnologic “Domokos Kázmér” din Sovata. Am studiat în acest liceu 4 ani la filiera teoretică, profilul real, specializare științe ale naturii intensiv engleză și sunt șefa de promoție din anul școlar 2019-2020. În timpul meu liber îmi place să fotografiez, să mă plimb în natură, să scriu compuneri, articole și să citesc, să mă uit la seriale.

Rep.: De ce ai ales să studiezi profilul real?

K.B.: Am ales să studiez la profilul real, deoarece dintre profilele existente în liceul din oraș acesta era cel mai atrăgător. Totodată, îmi place foarte mult limba engleză și biologia astfel am vrut să învăț într-o clasă în care mă pot focusa pe ambele ramuri.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

K.B.: În opinia mea, cheia succesului școlar este să fii atent la ore, chiar daca uneori ți se pare aproape imposibil, deoarece dacă ești atent la profesor, de multe ori acasă nu mai trebuie să înveți, recapitulezi de câteva ori lecția și ești pregătit. De asemenea, cred că este important să nu lași toate sarcinile pe ultima sută de metri, să ai timp de a te pregăti așa cum trebuie.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

K.B.: Pentru mine nu a fost greu să găsesc echilibrul între școală și viața extrașcolară. Am învățat din anii anteriori, că pe lângă școală am nevoie și de odihnă, de relaxare și de timp petrecut alături de cei dragi, cu prietenii. Știam aproximativ cât timp îmi trebuie pentru anumite lecții, materii, astfel aveam o rutină zilnică flexibilă, în care erau incluse odihna și distracția. Fiindcă aveam această rutină aveam timp să mă ocup de lucrurile care îmi plac, cu dezvoltare personală.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

K.B.: Sfatul meu pentru elevii care vor studia în cadrul clasei a XII-a ar fi să găsească echilibrul între școală și viața cotidiană, să își cunoască limitele, pentru că vor întâlni multe sarcini și este important să evite supraîncărcarea. De asemenea, i-aș sfătui să înceapă pregătirea în timp, nu numai înaintea examenelor, materia este destul de complexă pentru a fi învățată în câteva săptămâni. I-aș mai sfătui să se concentreze mai mult pe materiile de examen și mai puțin pe materiile care nu le trebuie în viitor. În cazul elevilor care vor să meargă mai departe, i-aș sfătui să discute cu cei care sunt deja la facultatea respectivă la care vor și ei să meargă și să învețe la admitere încă din momentul în care s-au hotărât.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

K.B.: În viitor aș vrea să învăț la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, la Facultatea de Psihologie. Pe lângă studiu aș vrea să călătoresc cât mai mult posibil, să descopăr lumea, să cunosc oameni diferiți și culturi. Aș vrea să mă ocup și mai mult de dezvoltarea personală, de hobby-urile mele.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

K.B.: În timpul școlii am învățat mai mult pentru dezvoltarea mea personală, am studiat mai mult materiile care mi-au plăcut. Însă uneori am învățat pentru nota mare, pentru satisfacția de a primi o notă mare, dar și pentru că am considerat a fi o provocare.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la performanțele tale școlare?

K.B.: Procesul de a ajunge la o notă ca a mea implică trudă, efort, seriozitate și determinare. În unele cazuri sunt implicate și anumite sacrificii.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

K.P.: Cel mai important principiu care mi-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară a fost acela de a deveni un om cu succes, să-mi dovedesc că se poate și că sunt capabilă. Scopul meu în viitor este să-i ajut pe oameni să depășească problemele vieții.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN