FOTO: Coroisânmărtin și Râciu, afectate de inundații

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, s-a deplasat miercuri, 24 iunie, în localitățile mureșene Coroisânmărtin și Râciu, pentru a evalua efectele inundațiilor și pentru stabilirea unor soluții pentru remedierea respectivelor situații.

”La Coroisânmărtin, drumul comunal 63 şi drumul județean 142 C sunt inundate atunci când ne confruntăm cu ploi însemnate cantitativ.

Prefectul de Mureș. Mara Togănel: ”Astăzi am discutat cu reprezentanții primăriei şi Apelor Române despre soluțiile cele mai potrivite pentru ca pe viitor să evităm aceste situații. Totodată, din estimările autorităților locale, aproape 250 de hectare au fost afectate de inundațiile din ultimele zile. La Râciu, am discutat despre cum au intervenit autoritățile pentru a scoate apa din câteva gospodării și modul în care administrația locală este pregătită să facă față următoarelor situații problematice”, se precizează pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului – Județul Mureș.

