Povestea oțetului de Batoș, continuată sub brandul „Măr de Rai”

Cea mai importantă zonă pomicolă a județului Mureș este cea a Batoșului, merele de aici fiind recunoscute la nivel național și nu numai. Întrebuințarea mărului fiind una multiplă, nu miră pe nimeni faptul că oțetul de mere are un loc binemeritat în rândul produselor naturale, iar Batoșul nu face nici la acest capitol excepție. Așa se face că în anul 2005 a luat ființă societatea SC Aceto SRL, prin achiziționarea fostei fabrici de oțet de mere de la IAS Batoș.

Modernizată și retehnologizată, societatea a reînviat practic tradiția obținerii oțetului din mere, diversificată cu alte noi produse odată cu schimbarea conducerii societății în cursul anului trecut, reprezentată de cei doi acționari, Ioan Mărcuș și Vasile Pârlog, care alături de tehnologul fabricii, ing. Marius Bumb, se îngrijesc de oțetul de mere fabricat la Batoș. Noua conducere a adus și un nou brand, „Măr de Rai” sub care sunt valorificate produsele Aceto SRL.

Oțeturi aromate

Primul pas în obținerea oțetului de mere îl reprezintă materia primă, merele fiind achiziționate tot din zona Batoș. Materia primă fiind asigurată, se trece la prelucrarea acesteia, din care să rezulte atât oțetul de mere, dar și sucul de mere. Mai mult de atât, s-a trecut și la diversificarea oțetului, pe lângă cel de mere s-a trecut la obținerea oțeturilor aromate. „Produsul principal este oțetul de mere, pe lângă care se produce și suc de mere pasteurizat. Am început să diversificăm oțetul, dacă ieși pe piață doar cu două produse nu ai șanse prea mari de izbândă, fapt pentru care s-a trecut la producerea oțeturilor aromate începând cu vara anului trecut, scoase la vânzare în toamna lui 2019, primele produse fiind prezentate la Sărbătoarea Mărului 2019. Oțetul de mere este un produs natural 100%, maturat cu tarhon, leuștean, păpădie, petale de trandafir, mentă, la care se adaugă oțetul picant care are în compoziție mai multe componente precum ghimbir, foi de dafin, piper, ardei iute”, a afirmat reprezentantul fabricii de oțet din Batoș.

Oțetul de mere este obținut din mere prin dubla fermentare, alcoolică și acetică folosind metoda tradițională în lemn de fag. În ce privește oțeturile aromate, ele sunt obținute prin macerarea naturală a plantelor aromatizante. Nu sunt utilizate arome artificiale, coloranți, conservanți sau aditivi. Practic, savoarea plantelor este preluată direct din oțet, după o macerare de 30 de zile.

„După presarea merelor se obține cidrul după care se trece la fermentarea alcoolică, proces care durează undeva la 14-20 de zile. Urmează apoi fermentarea acetică care durează undeva la 10-12 zile în urma căruia cidrul se transformă în oțet. După cele două fermentări, obligatorii pentru un oțet adevărat, se trece la partea de filtrare și pregătirea pentru îmbuteliere. Oțetul de mere e baza, din care prin maturare cu diverse plante se obține oțetul aromat. Oțetul care îl obții trebuie să stea aproape un an după care vine îmbuteliat. El simplu trebuie să stea la maturat un an de zile, nu vine îmbuteliat imediat după ce l-ai produs. E ca și la vin, cu cât stă mai mult, cu atât e mai bun. Practic, oțetul care îl obținem în acest an este îmbuteliat abia în cursul anului viitor”, a declarat reprezentantul SC Aceto SRL.

Oțetul balsamic, pasul următor

Următorul pas pentru fabrica de oțet din Batoș este trecerea la fabricarea oțetului balsamic și accederea acestuia pe piață.

„Dorința noastră este să intrăm pe piață și cu oțetul balsamic. Sunt făcute probele și vom produce oțet balsamic. Urmează să studiem piața, să cerem părerea celor care se folosesc de acest produs, astfel încât să ieșim pe piață cu un produs cât mai bun. De aici și pasul către sectorul HoReCa”, a precizat Ioan Mărcuș.

„Nu dorim să renunțăm la calitate”

Produsele reunite sub brandul „Măr de Rai” pot fi găsite atât în magazinele de mai mici dimensiuni din zona Reghinului, dar și la cele două supermarketuri Auchan din Târgu Mureș, precum și în rețeaua online sub brandul Solaris. Calitățile oțetului de mere sunt multiple, grație mineralelor existente în mere: potasiu, magneziu, sodiu, calciu, fier, fosfor, siliciu. Oțetul de mere are acțiune dezinfectantă asupra organismului, folosit regulat la fiecare masă duce la arderea grăsimilor, recomandat în tratarea afecțiunile hepato-biliare. De asemenea, substanțele conținute în oțetul de mere au efect inflamatoriu la nivelul articulațiilor, efect puternic de detoxifiere, previne infecțiile urinare, scade colesterolul, echilibrează nivelul tensiunii arteriale, și lista ar putea continua. Toate acestea doar dacă vorbim de un oțet de mere natural, de multe ori neglijat de cumpărători datorită prețului.„Nu dorim să renunțăm la calitate. Am putea face un produs mai ieftin prin tot felul de mijloace și combinații, de aceea sper ca oamenii să se trezească și să aprecieze cu adevărat un produs. Mai mult, așteptăm punerea în aplicare a unei directive UE prin care se impune faptul că oțetul trebuie să aibă dublă fermentare, astfel nu ar mai fi acceptat pe piață acidul acetic alimentar în loc de oțet”, a explicat reprezentantul SC Aceto SRL.

Așadar, inamicul număr unu al oțetului de mere este acidul acetic alimentar, produs care ajunge pe rafturile supermarketurilor cu denumirea de oțet, la un preț ce dă de gândit celor care joacă corect pe piață.„Elementul de bază la oțet este să aibă la bază cele două fermetări, alcoolică și acetică, după un procedeu tradițional. Oțetul produs de noi este făcut numai din cidru, din sucul de mere ce rezultă din presarea merelor. Din păcate, când vine vorba să cumpere un oțet, lumea se gândește în primul rând la preț. Nu are din păcate o educație asupra calității unui produs. Dacă facem o comparație simplă, care este costul la un kilogram de mere? Dintr-un kilogram de mere se obține undeva la 700 de mililitri de suc, exact ca și la vin, fapt pentru care costul de producție e undeva la 3 lei, dacă nu mai mult, și aici mă refer la oțetul normal. Orice oțet care se vinde, mă refer la 1 litru, la un preț de 1,7 – 2 lei pe litru, înseamnă că ceva nu e în regulă, ceva nu se respectă cum trebuie . Gândiți-vă, cât poate să coste un litru de vin, fie el și cel mai ordinar? 5 lei, hai 4 lei, și atunci de ce vedem în comerț oțet așa zis din vin, la litru, cu preț de 2 lei? Nu are cum, acel oțet nu are cum să fie făcut din vin. E simplă treaba, omul trebuie un pic să gândească de ce produsul respectiv are un astfel de preț, să conștientizeze faptul că acel produs e lucrat în detrimentul calității”, a precizat Marius Bumbu, inginer șef în cadrul SC ACeto SRL Batoș.

Ce are de făcut cumpărătorul?

„Un cumpărător ca să recunoască un oțet bun, trebuie să vadă pe etichetă faptul că acel produs nu conține acid acetic de sinteză, să fie specificat din ce e obținut, plus să nu aibă un preț de sub 2 pe litru, care e unul extrem de suspect, care ascunde în spate un dispreț pentru calitate. Nu în ultimul, să se uite la ingredientele din care e compus acel produs, respectiv cidru de măr și eventual apă, plus cele două fermentări obligatorii, alcoolică și acetică, fără de care nu se poate vorbi de un oțet natural obținut din mere”, a subliniat Marius Bumbu.