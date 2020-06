Dacă e vineri, e “Inițiativa Antidrog”!

Share



În perioada 29 mai 2020 – 1 septembrie 2020 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș în parteneriat cu cotidianul Zi de Zi implementează campania “Inițiativa Antidrog”.

În cadrul campaniei, în fiecare zi de vineri, până în luna septembrie 2020, în paginile ediției tipărite a cotidianului Zi de Zi, pe pagina de Facebook și în formatul online al cotidianului, se vor regăsi materiale informativ – educative cu privire la fenomenul drogurilor.

Săptămâna aceasta vă prezentăm activitățile de marcare a zilei de 26 Iunie – Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri.

Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) se marchează Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri.

An de an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) coordonează campania globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, propunând diverse teme adaptate problematicii drogurilor la nivel mondial, cu scopul de a trage un semnal de alarmă şi a determina factorii de decizie implicaţi să acţioneze eficient pentru contracararea acestui fenomen.

În concordanță cu misiunea instituțională și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse în documentele strategice în domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Națională Antidrog (ANA) se alătură, ca în fiecare an, organismelor internaționale în marcarea Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, prin organizarea de activităţi, la nivel naţional, menite să tragă un semnal de alarmă cu privire la dinamica acestui fenomen.

Medicii, psihologii şi asistenţii sociali ai Agenției Naționale Antidrog atrag atenţia asupra riscurilor la care se expun persoanele care consumă droguri: infecţii grave (HIV, HVC, HVB, TBC etc.), infarct sau hemoragii cerebrale, deces, abandon şcolar, degradarea relaţiilor sociale, pierderea locului de muncă, infracţionalitate etc.

În acest sens, Agenția Națională Antidrog, la nivel național, va organiza un concurs de fotografie tematică, subsumat campaniei de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive “Fii liber!”, care se va derula în mediul on-line.

Concursul se va desfășura la nivel național, exclusiv pe pagina de Facebook a ANA – https://www.facebook.com/AgentiaNationalaAntidrog/.

De asemenea, la nivelul județului Mureș, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, va organiza, în data de vineri 26 iunie 2020, la sediul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, festivitatea de premiere pentru faza județeană a concursului “Mesajul meu antidrog”.

(Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș)