Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Maria Suciu: ”Fără ambiție și o ridicată stimă de sine nu poți reuşi”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Maria Suciu a absolvit Școala Gimnazială „Traian” din Târnăveni cu media celor patru ani de 9,97 și este de părere că perseverența este cheia succesului școlar.

Reporter: Te rog să te descrii în câteva cuvinte.

Maria Suciu: Sunt o persoană sociabilă, deschisă către noi oportunități, amuzantă şi destul de sarcastică, ambițioasă, dar şi încăpățânată și spontană.

Rep.: Ce medie generală ai avut în ultimii 4 ani?

M.S.: Media generală pe cei patru ani a fost 9,97.

Rep.: Ce te motivează să ajungi la astfel de performanțe?

M.S.: Motivația poate veni în foarte multe forme. Nevoia de a fi mulțumită de ceea ce fac m-a împins mereu să îmi depăşesc limitele cunoscute până atunci. Cred că fiecare om ar trebui să aibă aşteptări cât mai ridicate de la el însuşi.

Rep.: Ce consideri că este cheia succesului școlar?

M.S.: Cheia succesului şcolar cred că este perseverența. Fără ambiție și o ridicată stimă de sine nu poți reuşi nimic.

Rep.: Care este materia ta favorită și de ce?

M.S.: Nu pot spune că am o materie preferată. Am o înclinație spre limbi străine şi biologia mi-a plăcut, de asemenea. Însă cred că profesorul are o influență enormă asupra opiniei unui elev despre materia sa.

Rep.: Cum reușești să îți găsești echilibrul între școală și viața socială?

M.S.: Uneori este greu să le poți menține pe ambele, însă nu imposibil. Viața socială o consider extrem de importantă deoarece socializarea este indispensabilă ființei umane.

Rep.: Care sunt interesele tale extra școlare și ce hobby-uri ai?

M.S.: Interesele mele încă nu sunt pe deplin formate şi clare, însă îmi doresc să fiu mulțumită de ceea ce fac şi să fac aproximativ tot din plăcere. Până anul trecut am practicat volei de performanță, dar din cauza unor motive personale am fost nevoită să renunț. A fost cea mai importantă pasiune pe care am descoperit-o până acum. De atunci hobby-urile mele au rămas lectura și muzica.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

M.S.: Plănuiesc să urmez cursurile Colegiului Național ”Unirea” din Târgu Mureș și apoi, desigur, ale unei facultăți.

A consemnat Marco RICCARDI