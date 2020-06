Rectificare de buget la Consiliul Județean Mureș

Share



Aleșii județeni au aprobat joi, 25 iunie, într-o ședință ordinară de lucru, rectificarea bugetului general al Consiliului Județean Mureș pe anul 2020.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului de hotărâre, cele mai importante rectificări au vizat Spitalul Clinic Județean Mureș (250.000 de lei în plus pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, 252.000 de lei primiți în urma suplimentării sumelor destinate programului national de boli transmisibile, 180.000 de lei în plus la venituri din prestări servicii, cheltuieli de capital majorate cu 12.000 de lei și 180.000 de lei mai puțin la venituri din concesiuni și închirieri), Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni (206.000 de lei în plus reprezentând stimulent de risc, creșterea veniturilor aferente anilor anteriori din Fondul Ecologic Național cu 14.000 de lei și creșterea veniturilor prin programele naționale – contracte cu DSP cu 8.000 de lei), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș (cheltuieli de capital majorate cu 88.000 de lei și 50.000 de lei reprezentând economie pentru asigurarea cazării și mesei personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate), Muzeul Județean Mureș (creștere a cheltuielilor de personal cu 350.000 de lei, a cheltuielilor cu investițiilor cu 465.000 de lei și diminuarea cheltuielilor materiale cu 815.000 de lei) și Biblioteca Județeană Mureș (1.755.000 de lei transferați de la categoria cheltuieli de capital la reparații curente, pentru lucrarea ”Reparație capitală acoperiș clădirea Bibliotecii Teleki”).

