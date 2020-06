Vânătoare de comori arhitecturale în Târgu Mureș

Share



Sâmbătă, 27 iunie organizăm prima Vânătoare de comori arhitecturale la Târgu Mureș. Participanții la jocul urban tip competiție vor căuta, descoperi, redescoperi, admira, fotografia micile și marile comori arhitecturale din zona istorică a Târgu Mureș.

Jocul urban preferat de peste 2000 de persoane se desfășoară de la ora 16:00 într-un timp delimitat în care participanții trebuie să găsească cât mai multe indici. Comorile pe care le vânează sunt mici detalii arhitecturale care vorbesc de alte vremuri, altă estetică și dau farmec unei case, unui cartier, orașului. Practic, echipele de vânătorii caută uși, portaluri, ferestre, bovindouri, ancadramente, decorațiuni și multe altele.

“Cei care au venit cu ideea au fost fanii jocurilor noastre, vânătorii urbani care, știind cum se desfășoară o Vânătoare și cât de ofertant este Târgu Mureș, de abia așteptau să-l redescopere în acest fel. La 2 ani distanță de această propunere, am bătut la picior orașul și l-am admirat pe îndelete. A contat și cele două lucruri mari pe care le știam despre Târgu Mureș: că este unul dintre orașele Secession ale României și că perioada sa de aur a fost în timpul mandatelor primarul György Bernády, cel care a avut inițiativa construirii unor edificii în acest stil, precum Palatul Culturii sau Palatul Primăriei Vechi/Prefecturii. Pentru această sâmbătă am selectat o mică arie din zona centrală și am pregătit o Vânătoare de comori Secession și Art Deco. O să lăsăm deoparte marile comori arhitecturale – cum ar fi Palatul Culturii – și o să ne concentrăm pe comori arhitecturale mai mici și mai ascunse. Sperăm că cei care doresc să se înscrie și să participe să descopere ceva nou despre oraș, despre ei și despre coechipierii lor și să se simtă bine.” spune Ioana Pătrășcoiu, mintea creativă din spatele Vânătorii.

Înscrieri și informații detaliate pentru vânătoarea de la Târgu Mureș https://bit.ly/2V7Jq4G.

Despre Vânătoarea de comori arhitecturale

Organizată de peste 7 ani, vânătoarea arhitecturală este un joc de echipă prin care participanții devin turiști în orașul lor, se familiarizează cu arhitectura lui (patrimoniul construit) și învață într-un mod distractiv să-l privească altfel. Cu câteva mii de participanți din București, dar și din Câmpulung Muscel, Constanța, Sinaia, Brăila, Arad sau Mediaș, acest concept de evenimente propune redescoperirea arhitecturii și a patrimoniului într-un mod relaxat, pentru a înțelege mai bine orașul, istoria, cultura.

